Американская модель Эмили Ратажковски поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Беременная Эмили Ратажковски показала голое фото в ванной instagram.com/emrata

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Популярная супермодель Эмили Ратажковски на своей странице в Инстаграм опубликовала сексуальное фото. На кадре знаменитость предстала абсолютно голой с полотенцем на голове. Откровенное фото звезда решила сделать после того, как приняла душ, в ванной комнате. Несмотря на то, что зеркало запотевшее, на снимке отчетливо видно округлившийся живот, стройные ноги и пышную грудь, которую модель попыталась прикрыть руками.

Поклонники привыкли видеть на странице Эмили очень откровенные снимки, поэтому без особого удивления осыпали девушку комплиментами в комментариях:

«Эмили, ты королева!» «Горячая штучка». «Это любовь». «Очень красивая!» «Люблю тебя». «Ты выглядишь потрясающе». «Ты что порно звезда?»

Напомним, что на время беременности 29-летняя Эмили Ратажковски вместе с мужем Себастьяном Бир-Макклардом переехала из Нью- Йорка в Лос-Анджелес.

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