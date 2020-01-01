Беременная Эмили Ратажковски показала голое фото в ванной
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Популярная супермодель Эмили Ратажковски на своей странице в Инстаграм опубликовала сексуальное фото. На кадре знаменитость предстала абсолютно голой с полотенцем на голове. Откровенное фото звезда решила сделать после того, как приняла душ, в ванной комнате. Несмотря на то, что зеркало запотевшее, на снимке отчетливо видно округлившийся живот, стройные ноги и пышную грудь, которую модель попыталась прикрыть руками.
Поклонники привыкли видеть на странице Эмили очень откровенные снимки, поэтому без особого удивления осыпали девушку комплиментами в комментариях:
«Эмили, ты королева!»
«Горячая штучка».
«Это любовь».
«Очень красивая!»
«Люблю тебя».
«Ты выглядишь потрясающе».
«Ты что порно звезда?»
Напомним, что на время беременности 29-летняя Эмили Ратажковски вместе с мужем Себастьяном Бир-Макклардом переехала из Нью- Йорка в Лос-Анджелес.
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