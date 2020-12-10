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Оля Цибульская заинтриговала подписчиков фото со свадебной фатой

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Украинская певица Оля Цибульская поделилась с подписчиками необычным снимком.

Оля Цибульская заинтриговала подписчиков фото со свадебной фатой
Оля Цибульская заинтриговала подписчиков фото со свадебной фатой
instagram.com/cybulskaya

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Популярная исполнительница Оля Цибульская на своей странице в Инстаграм опубликовала фото, где предстала со свадебным атрибутом на голове. На кадре знаменитость запечатлена леопардовом пиджаке, с чокером на шее и свадебной диадемой и фатой на голове. Образ артистка дополнила ярким макияжем в бронзовых оттенках и стильной укладкой.

Под публикацией Оля поинтересовалась у своих поклонниц, стали бы они делать предложение любимому мужчине:

«ПИТАННЯ ДНЯ ⠀⠀
Ти б зробила пропозицію створити сім’ю чоловіку, з яким ви давно разом? І чому?»

Большинство фанаток такой вопрос обидел, однако немалая часть подписчиц признались, что задумываются о том, что сделать предложение руки и сердца любимому мужчине:

«Да! А чего ждать? Я так и сделала! Замужем уже 9 лет!»

«Смогла бы, если бы очень захотела».

«Нет! Это должен делать мужчина».

«Нет, никогда не буду предлагать такое, разве что в шутку».

«Нет, нужно знать себе цену».

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Источник: ivonа bigmir)net

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