Оля Цибульская заинтриговала подписчиков фото со свадебной фатой
Читай также: Беременная Эмили Ратажковски показала голое фото в ванной
Популярная исполнительница Оля Цибульская на своей странице в Инстаграм опубликовала фото, где предстала со свадебным атрибутом на голове. На кадре знаменитость запечатлена леопардовом пиджаке, с чокером на шее и свадебной диадемой и фатой на голове. Образ артистка дополнила ярким макияжем в бронзовых оттенках и стильной укладкой.
Под публикацией Оля поинтересовалась у своих поклонниц, стали бы они делать предложение любимому мужчине:
«ПИТАННЯ ДНЯ ⠀⠀
Ти б зробила пропозицію створити сім’ю чоловіку, з яким ви давно разом? І чому?»
Большинство фанаток такой вопрос обидел, однако немалая часть подписчиц признались, что задумываются о том, что сделать предложение руки и сердца любимому мужчине:
«Да! А чего ждать? Я так и сделала! Замужем уже 9 лет!»
«Смогла бы, если бы очень захотела».
«Нет! Это должен делать мужчина».
«Нет, никогда не буду предлагать такое, разве что в шутку».
«Нет, нужно знать себе цену».
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- Ирина Билык показала семейные фото с празднования 5-летия младшего сына
- Пышнотелая модель Эшли Грэм позировала топлес на новых фото
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил