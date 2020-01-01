Ольга Куриленко запостила соблазнительный кадр в прозрачном наряде

Украинская "Девушка Бонда" позировала на кровати в кружевном прозрачном платье.

Голливудская актриса и модель украинского происхождения, “Девушка Бонда“ из фильма “Квант милосердия“, Ольга Куриленко соблазнила поклонников пикантной фотографией.

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На своей странице в Инстаграм 41-летняя актриса разместила кадр из фотосессии, где она позировала с закрытыми глазами в прозрачном розовом платье с кружевами. Свой образ она дополнила макияжем в коричневых тонах, стрелками на веках и серебристыми серьгами. В одной руке Куриленко держала сигарету.

“Надеюсь, у всех вас будет прекрасный день!“, - подписала снимок Ольга.

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