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Ольга Куриленко запостила соблазнительный кадр в прозрачном наряде

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Украинская "Девушка Бонда" позировала на кровати в кружевном прозрачном платье.
Ольга Куриленко запостила соблазнительный кадр в прозрачном наряде
Ольга Куриленко запостила соблазнительный кадр в прозрачном наряде
instagram.com/olgakurylenkoofficial

Голливудская актриса и модель украинского происхождения, “Девушка Бонда“ из фильма “Квант милосердия“, Ольга Куриленко соблазнила поклонников пикантной фотографией.

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На своей странице в Инстаграм 41-летняя актриса разместила кадр из фотосессии, где она позировала с закрытыми глазами в прозрачном розовом платье с кружевами. Свой образ она дополнила макияжем в коричневых тонах, стрелками на веках и серебристыми серьгами. В одной руке Куриленко держала сигарету.

“Надеюсь, у всех вас будет прекрасный день!“, - подписала снимок Ольга.

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Теги: Ольга Куриленко
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Источник: ivonа bigmir)net

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