Судья "Танців з зірками" Влад Яма запостил кадр из новогодней фотосессии.

"Главный подарок уже в руках": Влад Яма показал нежное фото с женой Лилией instagram.com/vladyama_official

Неизменный судья обновленных сезонов популярного проекта “Танці з зірками“, хореограф Влад Яма очаровал пользователей Сети новой фотографией со своей супругой.

Читай также: Анна Седокова показала старшую дочь в день ее 16-летия

На официальной странице в Инстаграм 38-летний танцор разместил кадр из новогодней фотосессии. На праздничном снимке Влад и Лилия нежно обнимались возле елки, украшенной серыми, синими и белыми шарами.

На фото супруга Ямы предстала в серебристом платье с вырезом на спине. Свой наряд она дополнила макияже в коричневых тонах. А Влад позировал в белой рубашке, коричневой жилетке и в коричневых брюках.

“Сложно думать о подарках, когда главный подарок уже у тебя в руках“, - трогательно подписал кадр Яма.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

​​Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.