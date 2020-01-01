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"Главный подарок уже в руках": Влад Яма показал нежное фото с женой Лилией

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Судья "Танців з зірками" Влад Яма запостил кадр из новогодней фотосессии.
"Главный подарок уже в руках": Влад Яма показал нежное фото с женой Лилией
"Главный подарок уже в руках": Влад Яма показал нежное фото с женой Лилией
instagram.com/vladyama_official

Неизменный судья обновленных сезонов популярного проекта “Танці з зірками“, хореограф Влад Яма очаровал пользователей Сети новой фотографией со своей супругой.

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На официальной странице в Инстаграм 38-летний танцор разместил кадр из новогодней фотосессии. На праздничном снимке Влад и Лилия нежно обнимались возле елки, украшенной серыми, синими  и белыми шарами. 

На фото супруга Ямы предстала в серебристом платье с вырезом на спине. Свой наряд она дополнила макияже в коричневых тонах. А Влад позировал в белой рубашке, коричневой жилетке и в коричневых брюках.

“Сложно думать о подарках, когда главный подарок уже у тебя в руках“, - трогательно подписал кадр Яма.

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Теги: Влад Яма, Лилия Яма
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Источник: ivonа bigmir)net

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