"Главный подарок уже в руках": Влад Яма показал нежное фото с женой Лилией
Неизменный судья обновленных сезонов популярного проекта “Танці з зірками“, хореограф Влад Яма очаровал пользователей Сети новой фотографией со своей супругой.
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На официальной странице в Инстаграм 38-летний танцор разместил кадр из новогодней фотосессии. На праздничном снимке Влад и Лилия нежно обнимались возле елки, украшенной серыми, синими и белыми шарами.
На фото супруга Ямы предстала в серебристом платье с вырезом на спине. Свой наряд она дополнила макияже в коричневых тонах. А Влад позировал в белой рубашке, коричневой жилетке и в коричневых брюках.
“Сложно думать о подарках, когда главный подарок уже у тебя в руках“, - трогательно подписал кадр Яма.
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