Певица Анна Седокова трогательно поздравила с днем рождения дочь Алину от первого брака с футболистом Валентином Белькевичем.

Экс-участница группы “ВИА Гра“, певица и ведущая Анна Седокова посвятила свой новый пост в Инстаграм старшей дочери Алине от первого брака с футболистом Валентином Белькевичем.

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На своей странице 37-летняя артистка сообщила, что 8 декабря Алина отметила день рождения. Девочке исполнилось 16 лет. Звездная мама опубликовала снимок именинницы, где она позирует в пижаме с огромным количеством воздушных шариков серого и черного цвета

В описании к праздничной фотографии Седокова оставила трогательное послание к дочери. В публикации Анна детально рассказала о характере Алины.

“Ты особенная, всегда помни об этом. В свои 16 ты уже жила в трёх странах и пережила столько, что иногда мне хочется просто подойти к тебе и сказать, как я горжусь тобой. Ты удивительный ребёнок, которого не нужно контролировать, чтоб добиться результата. Тебе нужно дать свободу. И хоть с этим не всегда у меня получается, но я буду стараться. Ты мой первый учитель. Моя большая победа. И я всегда буду рядом. Ни смотря на все твои странные решения 😂 Ведь я точно знаю, что ты со всем справишься. Ты сильная, ты моя. Happy Birthday My Life ❤️“, - написала певица.

Анна Седокова показала старшую дочь в день ее 16-летия instagram.com/annasedokova

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