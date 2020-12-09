Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Анна Седокова показала старшую дочь в день ее 16-летия

Комментариев: 2
Певица Анна Седокова трогательно поздравила с днем рождения дочь Алину от первого брака с футболистом Валентином Белькевичем.
Анна Седокова показала старшую дочь в день ее 16-летия
Анна Седокова показала старшую дочь в день ее 16-летия
instagram.com/annasedokova

Экс-участница группы “ВИА Гра“, певица и ведущая Анна Седокова посвятила свой новый пост в Инстаграм старшей дочери Алине от первого брака с футболистом Валентином Белькевичем.

Читай также: "Не стыдно быть такой горячей?": Вера Брежнева устроила соблазнительные танцы на стуле

На своей странице 37-летняя артистка сообщила, что 8 декабря Алина отметила день рождения. Девочке исполнилось 16 лет. Звездная мама опубликовала снимок именинницы, где она позирует в пижаме с огромным количеством воздушных шариков серого и черного цвета

В описании к праздничной фотографии Седокова оставила трогательное послание к дочери. В публикации Анна детально рассказала о характере Алины.

“Ты особенная, всегда помни об этом. В свои 16 ты уже жила в трёх странах и пережила столько, что иногда мне хочется просто подойти к тебе и сказать, как я горжусь тобой. Ты удивительный ребёнок, которого не нужно контролировать, чтоб добиться результата. Тебе нужно дать свободу. И хоть с этим не всегда у меня получается, но я буду стараться. Ты мой первый учитель. Моя большая победа. И я всегда буду рядом. Ни смотря на все твои странные решения 😂 Ведь я точно знаю, что ты со всем справишься. Ты сильная, ты моя. Happy Birthday My Life ❤️“, - написала певица.

Анна Седокова показала старшую дочь в день ее 16-летия
Анна Седокова показала старшую дочь в день ее 16-летия
instagram.com/annasedokova

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

​​Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. 

Поделись:
Теги: Анна Седокова
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
ParisMA  (аноним)  09.12.2020, 11:06
Оценка:  0
ParisMA
Детки ВИАгрянок выросли в иллюзии, ГЛАВНОЕ в ЖЫЗДНИ - это силикон, папик и соска, как достижение главного результата!
Не дай Боже !
Помните откуда вы все понавылезли и как поразрушали семьи! И когда всё увидите в ваших детях - помните, ОТКУДА это всё взялось?
APUTPI    09.12.2020, 10:52
Оценка:  0
APUTPI
НИ СМОТРЯ на все твои............да, уж, грамотейка.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь