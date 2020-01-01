Никита Добрынин рассказал, как изначально планировал сделать предложение супруге

Шоумен Никита Добрынин в программе «Зірковий шлях» на канале «Украина» признался, почему отказался сделать предложение будущей супруге в аэропорту.

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Когда Никита Добрынин решил признаться Даше Квитковой в любви и достать коробочку с кольцом, то поначалу планировал, что все должно произойти по дороге на Бали.

«Мне хотелось сделать предложение во время прохождения контроля. А именно – между рамками, чтобы у меня что-то запищало, из-за этого охрана бы меня остановила, – поделился герой «Зіркового шляху» своим планом. – Тогда бы я достал из кармана кольцо и встал на колено. Я подумал: «А что, если сзади будет идти очередь?». Вдруг кто-то не заметит и станет нас пинать: «Проходите скорее!». Или охрана подумает, что я достаю что-то странное из кармана, и меня свяжут».

Поэтому телеведущий выбрал другое место для такого красивого поступка. Никита был уверен, что ему точно никто не помешает, когда он будет с Дашей на Бали.

«Я понимала, что все произойдет на Бали, – рассказала Даша Квиткова в интервью для канала «Украина». – Но мы находились там около месяца и было непонятно, в какой момент меня подловят и сделают предложение. Так как Никита сделал предложение руки и сердца под конец нашего путешествия, то где-то в середине нашего отпуска я начала не то чтобы расстраиваться, но подумала: «Может быть, в следующий раз».

Однако поклонники пары вскоре увидели на страничке в соцсети колечко на пальчике Даши и сам момент признания.

Смотрите новый сезон программы «Зірковий шлях» в эфире канала «Украина».

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