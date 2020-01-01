Звезда "Друзей" Мэттью Перри впервые запостил в Инстаграм фото молодой невесты
В конце ноября в СМИ появилась информация о том, что исполнитель роли Чендлера Бинга в сериале “Друзья“, актер Мэттью Перри обручился со своей молодой возлюбленной, литературным агентом и продюсером Молли Гурвиц.
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А на днях 51-летний артист впервые поделился в соцсетях фотографиями 29-летней невесты. Так, на своей странице в Инстаграм Перри опубликовал два снимка, где Молли позировала в нарядах из его коллекции.
Недавно актер презентовал бренд одежды со фразами своего героя из “Друзей“. Все заработанные деньги Мэттью направит во Всемирную организацию здравоохранения для борьбы с COVID-19.
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