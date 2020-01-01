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Звезда "Друзей" Мэттью Перри впервые запостил в Инстаграм фото молодой невесты

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51-летний актер Мэттью Перри женится на возлюбленной, которая младше его на 22 года.
Звезда "Друзей" Мэттью Перри впервые запостил в Инстаграм фото молодой невесты
Звезда "Друзей" Мэттью Перри впервые запостил в Инстаграм фото молодой невесты
Getty Images

В конце ноября в СМИ появилась информация о том, что исполнитель роли Чендлера Бинга в сериале “Друзья“, актер Мэттью Перри обручился со своей молодой возлюбленной, литературным агентом и продюсером Молли Гурвиц.

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А на днях 51-летний артист впервые поделился в соцсетях фотографиями 29-летней невесты. Так, на своей странице в Инстаграм Перри опубликовал два снимка, где Молли позировала в нарядах из его коллекции.

Недавно актер презентовал бренд одежды со фразами своего героя из “Друзей“. Все заработанные деньги Мэттью направит во Всемирную организацию здравоохранения для борьбы с COVID-19.

Молодая невеста Мэттью Перри
Молодая невеста Мэттью Перри
instagram.com/mattyperry4
Молодая невеста Мэттью Перри
Молодая невеста Мэттью Перри
instagram.com/mattyperry4

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Источник: ivonа bigmir)net

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