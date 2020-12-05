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Женский портал
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"Куколка": Лорак поразила поклонников в соблазнительном наряде

Комментариев: 10
Звезда Ани Лорак позировала в кроп-топе и приталенных брюках.

Ани Лорак сменила имидж и похудела
Ани Лорак сменила имидж и похудела
instagram.com/anilorak

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Певица Ани Лорак поразила поклонников обновленным образом. Знаменитость сфотографировалась в соблазнительном амплуа в облегающей одежде и распустила длинные волосы.
Фото Лорак добавила в instagram.
В кадре артистка позирует фотографу, она розставила ноги и положила руки на бедра. Одета звезда в облегающий черный кроп-топ, напоминающий эротическое белье, и укороченные брюки.

💋 Good night..
#страдаемилюбим? - написала Лорак.

Ани Лорак сменила имидж и похудела
Ани Лорак сменила имидж и похудела
instagram.com/anilorak

  • Вам очень хорошо с длинными волосами😍красотка!❤️
  • Ага, уснёшь тут после такого
  • Потрясюшая красивая❤️❤️❤️🌹🌹🌹!Как всегда сияет как солнышко и нежный цветочек🌞🌞🌷🌷! Самая лучшая на свете. Как же я люблю вас... Вашу внешность , улыбку, а самое главное голос!это просто великолепно💝💝💝💯💯💯! Хорошего вечера вам♥️♥️😘😘!
  • Нереальный образ 🔥😍
  • Ваааау! 😍 Как куколка.🔥 Хорошего вам вечера, а я пошла пересматривать клип.❤️, - написади в сети.

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Теги: Ани Лорак, наряды ани Лорак, ТОП
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (10)
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Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
pусский  (аноним)  05.12.2020, 19:43
Оценка:  +1
pусский
Она обязана мне отсосать!
Анатолий    05.12.2020, 18:49
Оценка:  +15
Анатолий
",,,она розставила ноги и положила руки на бедра" (с). Схоже, уявила мокшинський прапор, або самого Х...ла!
гость  (аноним)  05.12.2020, 13:20
Оценка:  +2
гость
Пукалка!
гость  (аноним)  05.12.2020, 13:16
Оценка:  +2
гость
оставайся куколка в кацапстане. бессовесная мразь и праститутка а не куклка.
гость  (аноним)  05.12.2020, 12:39
Оценка:  -1
гость
КУЕК, ДАВАЙ ВМЕСТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
гость  (аноним)  05.12.2020, 12:39
Оценка:  +2
гость
Намедни, Латвия вытолкала в шею старого совкового оккупанта В. Норвинда. Этот выблядок, за 40 лет проживания в Латвии, не удосужился выучить язык, и проживал, имея только кацапский паспорт. Теперь, эта тварь, сидя на московии, обсерает Латвию
гость  (аноним)  05.12.2020, 12:38
Оценка:  +1
гость
Литва законодательно запретила на своей территории трансляцию всех м0ск0витских телеканалов,
и активно пресекает попытки трансляции м0ск0витских телеканалов через интернет!
М0ск0витов НАКУЙ!!!
гость  (аноним)  05.12.2020, 12:38
Оценка:  +1
гость
Прокацапские СМИ, показывая таких холуев-приспособленцев, пытаются засрать мозги украинцам,
типа, мы с кацапскими выблядками - адинарод! Цель, - не дать уйти из под влияния Орды.
Чтобы Украина оставалась зависимой, рабской, холуйской
Духовный_скреп    05.12.2020, 12:32
Оценка:  +23
Духовный_скреп
А зачем пиарить московскую певичку?
гость  (аноним)  05.12.2020, 11:17
Оценка:  +2
гость
парашно-турецкая прошмандовка
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