«Первая покраска»: Мишель Андраде показала свой новый цвет волос
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Популярная исполнительница Мишель Андраде на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость предстала в новом образе, с красными прядями волос. Совсем недавно девушка остригла челку и на этом решила не останавливаться, покрасив волосы. Под публикацией Мишель рассказала, что это решение приняла спонтанно:
«Алло, Миша, хочу так!
- отлично! Сможешь завтра?
-буду!
Обожаю своего друга за то, что он всегда за безумные идеи!!!! 💕
Первая моя покраска!)».
Поклонникам понравился новый имидж любимой артистки, и они осыпали ее комплиментами в комментариях:
«Хана круто!»
«Вау! Красотка!»
«Я влюбилась и это навсегда».
«Это кто такой красивый? Тебе очень идет».
«Мне так нравятся твои эксперименты с волосами».
«Класс! Тебе очень круто!»
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