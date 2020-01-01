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«Первая покраска»: Мишель Андраде показала свой новый цвет волос

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Украинская певица Мишель Андраде показала подписчикам неожиданное перевоплощение.

Мишель Андраде показала свой новый цвет волос
Мишель Андраде показала свой новый цвет волос
instagram.com/mishvirmish

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Популярная исполнительница Мишель Андраде на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость предстала в новом образе, с красными прядями волос. Совсем недавно девушка остригла челку и на этом решила не останавливаться, покрасив волосы. Под публикацией Мишель рассказала, что это решение приняла спонтанно:

«Алло, Миша, хочу так!
- отлично! Сможешь завтра?
-буду!
Обожаю своего друга  за то, что он всегда за безумные идеи!!!! 💕
Первая моя покраска!)».

Поклонникам понравился новый имидж любимой артистки, и они осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Хана круто!»

«Вау! Красотка!»

«Я влюбилась и это навсегда».

«Это кто такой красивый? Тебе очень идет».

«Мне так нравятся твои эксперименты с волосами».

«Класс! Тебе очень круто!»

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Источник: ivonа bigmir)net

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