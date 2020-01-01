«Совсем другая»: Леся Никитюк поразила кардинальной сменой имиджа

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с подписчиками очередным фото.

Леся Никитюк поразила кардинальной сменой имиджа instagram.com/lesia_nikituk

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Популярная телезвезда Леся Никитюк на своей странице в Инстаграм опубликовала фото, где продемонстрировала смену имиджа. На кадре знаменитость позирует в розовой коротенькой кофточке и джинсах. Образ девушка дополнила длинными волосами, чем и удивила своих подписчиков. Также изюминкой облика стали украшения и сдержанный макияж. Под публикацией Леся поинтересовалась у фанатов, идут ли ей длинные волосы:

«Хорошо с длинными??😍»

Телезвезда активно транслирует свою жизнь в социальных сетях, каждый день радуя фанатов новыми фото и видео.

Поклонникам понравился новый облик Никитюк, и они осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Красавица в любом образе». «Очень идет!» «Вау, как красиво». «Красотка! Очень круто». «Совсем другая. Лучше, чем с короткими». «Богиня». «Классно, но на себя не похожа».

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