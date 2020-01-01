«Совсем другая»: Леся Никитюк поразила кардинальной сменой имиджа
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Популярная телезвезда Леся Никитюк на своей странице в Инстаграм опубликовала фото, где продемонстрировала смену имиджа. На кадре знаменитость позирует в розовой коротенькой кофточке и джинсах. Образ девушка дополнила длинными волосами, чем и удивила своих подписчиков. Также изюминкой облика стали украшения и сдержанный макияж. Под публикацией Леся поинтересовалась у фанатов, идут ли ей длинные волосы:
«Хорошо с длинными??😍»
Телезвезда активно транслирует свою жизнь в социальных сетях, каждый день радуя фанатов новыми фото и видео.
Поклонникам понравился новый облик Никитюк, и они осыпали ее комплиментами в комментариях:
«Красавица в любом образе».
«Очень идет!»
«Вау, как красиво».
«Красотка! Очень круто».
«Совсем другая. Лучше, чем с короткими».
«Богиня».
«Классно, но на себя не похожа».
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