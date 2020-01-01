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«Очень мило»: Григорий Решетник показал встречу сыновей с новорожденным братом

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Украинский ведущий Григорий Решетник поделился с подписчиками трогательным снимком.

Григорий Решетник показал встречу сыновей с новорожденным братом
Григорий Решетник показал встречу сыновей с новорожденным братом
instagram.com/grisha_reshetnik

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Популярный телеведущий Григорий Решетник на своей странице в Инстаграм опубликовал милое фото. На кадре два сына знаменитости лежат рядом с новорожденным братом и рассматривают его. Широко улыбающиеся дети вызывают только положительные эмоции.  Под публикацией Григорий написал, что ему удалось запечатлеть первую встречу братьев:

«Перша зустріч братів Решетників».

Поклонники остались тронуты, увидев такое чувственное фото, и рассыпались в комплиментах:

«Какое же красивое фото! Еще раз поздравляю Вас с рождением малыша».

«Очень милое фото!»

«Волшебный момент. Пусть растут здоровыми».

«Боже, какая милота».

«Класс, вот это счастье».

«Как это мило!»

Григорий еще не показывает лицо новорожденного сына и не раскрывает имени малыша.

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Источник: ivonа bigmir)net

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