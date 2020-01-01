«Очень мило»: Григорий Решетник показал встречу сыновей с новорожденным братом

Украинский ведущий Григорий Решетник поделился с подписчиками трогательным снимком.

Григорий Решетник показал встречу сыновей с новорожденным братом instagram.com/grisha_reshetnik

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Популярный телеведущий Григорий Решетник на своей странице в Инстаграм опубликовал милое фото. На кадре два сына знаменитости лежат рядом с новорожденным братом и рассматривают его. Широко улыбающиеся дети вызывают только положительные эмоции. Под публикацией Григорий написал, что ему удалось запечатлеть первую встречу братьев:

«Перша зустріч братів Решетників».

Поклонники остались тронуты, увидев такое чувственное фото, и рассыпались в комплиментах:

«Какое же красивое фото! Еще раз поздравляю Вас с рождением малыша». «Очень милое фото!» «Волшебный момент. Пусть растут здоровыми». «Боже, какая милота». «Класс, вот это счастье». «Как это мило!»

Григорий еще не показывает лицо новорожденного сына и не раскрывает имени малыша.

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