Канадский поп-исполнитель Джастин Бибер рассказал о том, что фанаты Селены Гомес не дают ему покоя до сих пор.

Фанаты Селены Гомес мстят Джастину Биберу за то, что он бросил ее gettyimages.com

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Популярный певец Джастин Бибер признался, что фанаты его бывшей возлюбленной мстят ему за то, что он закрутил роман с Хейли Болдуин. Несмотря на то, что Джастин и Селена уже давно закончили свои отношения, фанаты надеются повлиять на их жизнь. По словам знаменитости, одна фанатка Селены призвала других ее поклонниц атаковать социальные сети его жены Хейли, чтобы показать, что «Селена лучше»:

«Идите к ней! Пишите комментарии!» — обратилась к пользователям поклонница Гомес в видео, которое выложил Джастин.

Бибер призвал фолловеров наслаждаться своей жизнью, а не быть погруженными в чужую:

«Она [фанатка] совсем не понимает, что жизнь приносит радость лишь тогда, когда ты возвышаешь и ценишь других людей. Если вы хотите унижать других — жизнь лишит вас друзей и радости», - рассуждает о ситуации певец.

Возможно, причина негодования фанатов заключается в том, что буквально через пару месяцев после расставания с Селеной Джастин закрутил роман с Хейли, и вскоре сделал ей предложение.

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