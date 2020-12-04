Жена Влада Ямы показала роскошную фигуру в топе

Супруга украинского хореографа Лилиана Яма поделилась с подписчиками соблазнительными фото.

Оля Цибульская поразила поклонников откровенным образом instagram.com/liliya_yama

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Звездная жена Лилиана Яма на своей странице в Инстаграм опубликовала подборку фото. На кадрах знаменитость позирует в черном топе, который выигрышно выделяет грудь, и брюках такого же цвета. Сексуальный наряд подчеркивает стройную фигуру Лилианы. Образ девушка дополнила распущенными волосами и сдержанным макияжем. Стоит отметить локацию, ведь фон из сияющей новогодней елки придал снимкам атмосферу приближающегося праздника.

Под публикацией Лилиана посоветовала своим подписчицам, в чем лучше встретить Новый год:

«Вочевидь, що головний колір року - білий. А також всі його спокійні та класичні відтінки.👌🏻Чорний та спокійні кольори теж в пріоритеті👌🏻. На мою думку, наряд має бути водночас зручним та яскравим. І найголовніше - унівесальним. Так, щоб можна було його вдягнути ще. Я досить практична у цьому питанні😅».

Поклонники восхитились красотой звездной жены, и рассыпались в комплиментах:

«Красунечка». «Очень красивая». «Боже! Яка ви гарна! Фігура – приклад для наслідування». «Как всегда шикарная».

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