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Тина Кунаки запостила пикантное фото с мужем на бразильском пляже

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Модель Тина Кунаки и актер Венсан Кассель отдыхают в Рио-де-Жанейро.
Тина Кунаки запостила пикантное фото с мужем на бразильском пляже
Тина Кунаки запостила пикантное фото с мужем на бразильском пляже
instagram.com/tinakunakey

Звездные супруги, французская модель Тина Кунаки и знаменитый французский актер Венсан Кассель, который ранее был женат на Монике Беллуччи, продолжают делиться с подписчиками совместными кадрами с отдыха в Бразилии.

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Так, на этот раз на странице 23-летней Тины появился чувственный кадр, где она запечатлена с 53-летним мужем на одном из пляжей Рио-де-Жанейро. На снимке Венсан и его молодая жена обнимают друг друга, стоя в воде.

Для прогулки по пляжу Кунаки выбрала черный раздельный купальник, а Кассель позировал в пляжных шортах черного цвета. В руках у актера были ласты.

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Теги: Тина Кунаки, Венсан Кассель
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Источник: ivonа bigmir)net

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