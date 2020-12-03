Тина Кунаки запостила пикантное фото с мужем на бразильском пляже

Модель Тина Кунаки и актер Венсан Кассель отдыхают в Рио-де-Жанейро.

Звездные супруги, французская модель Тина Кунаки и знаменитый французский актер Венсан Кассель, который ранее был женат на Монике Беллуччи, продолжают делиться с подписчиками совместными кадрами с отдыха в Бразилии.

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Так, на этот раз на странице 23-летней Тины появился чувственный кадр, где она запечатлена с 53-летним мужем на одном из пляжей Рио-де-Жанейро. На снимке Венсан и его молодая жена обнимают друг друга, стоя в воде.

Для прогулки по пляжу Кунаки выбрала черный раздельный купальник, а Кассель позировал в пляжных шортах черного цвета. В руках у актера были ласты.

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