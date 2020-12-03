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47-летняя Кейт Бекинсейл похвасталась идеальным телом в купальнике

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Актриса Кейт Бекинсейл засветила безупречную фигуру в пляжном наряде.
47-летняя Кейт Бекинсейл похвасталась идеальным телом в купальнике
47-летняя Кейт Бекинсейл похвасталась идеальным телом в купальнике
Getty images

Известная британская актриса, звезда серии фильмов “Другой мир“ и ленты “Клик: С пультом по жизни“, Кейт Бекинсейл поразила пользователей Сети своей стройностью.

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На официальной странице в Инстаграм 47-летняя знаменитость запостила пикантное видео, где она спускается по лестнице в откровенном пляжном наряде. Кейт предстала перед камерой в раздельном купальнике бордового цвета и белом халате. Свой образ Бекинсейл дополнила темными очками, бежевыми босоножками на шпильке, круглыми серьгами и небрежным пучком волос.

“Это хороший пример того, что моя мама назвала бы “ходить так, как будто у человека заболели штаны“. А также невысокого роста гея, тихо падающего в кактус за кадром. И точно в это время в прошлом году до Covid. Проклятый ад. Держитесь крепче все“, - подписала ролик актриса.

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Теги: Кейт Бекинсейл
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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pусский  (аноним)  03.12.2020, 16:48
Оценка:  0
pусский
Она пёрнула, я вижу!
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