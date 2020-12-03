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В одних сапогах: Хлое Кардашьян запостила голое фото

Комментариев: 2
Телезвезда Хлое Кардашьян обнажилась ради эффектного кадра.
В одних сапогах: Хлое Кардашьян запостила голое фото
В одних сапогах: Хлое Кардашьян запостила голое фото
instagram.com/khloekardashian

Американская телезвезда, участница реалити-шоу “Семейство Кардашьян“ и бизнесвумен Хлое Кардашьян взбудоражила Сеть свежей публикацией. 36-летняя знаменитость разделась для рекламной фотосессии обуви бренда GOOD AMERICAN.

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На своей странице в Instagram Хлое опубликовала черно-белый снимок, где она позирует голой в одних только длинных сапогах черного цвета. Обнаженное фото младшей сестры Ким Кардашьян уже собрало около 8,5 тысяч лайков и более трех тысяч комментариев.

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Теги: Хлое Кардашьян
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  03.12.2020, 16:20
Оценка:  0
гость
Ну и, ни сиси ни писи не видно.
гость  (аноним)  03.12.2020, 15:50
Оценка:  0
гость
Попы не видно!
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