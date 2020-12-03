В одних сапогах: Хлое Кардашьян запостила голое фото

Телезвезда Хлое Кардашьян обнажилась ради эффектного кадра.

Американская телезвезда, участница реалити-шоу “Семейство Кардашьян“ и бизнесвумен Хлое Кардашьян взбудоражила Сеть свежей публикацией. 36-летняя знаменитость разделась для рекламной фотосессии обуви бренда GOOD AMERICAN.

Читай также: Все еще в форме: 43-летняя Шакира засветила подтянутые ягодицы в боди

На своей странице в Instagram Хлое опубликовала черно-белый снимок, где она позирует голой в одних только длинных сапогах черного цвета. Обнаженное фото младшей сестры Ким Кардашьян уже собрало около 8,5 тысяч лайков и более трех тысяч комментариев.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.