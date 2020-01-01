Наталия Холоденко взорвала Сеть игрой на бандуре
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Экс-участница популярного шоу “Танці з зірками“ Наталия Холоденко на своей странице в Инстаграм опубликовала видео, где играет на бандуре в компании скандального видеоблогера Анны Алхим. На кадре знаменитость профессионально играет на музыкальном инструменте и исполняет украинскую песню. Анна не скрывает своего удивления от увиденного, поскольку девушка не догадывалась, что Наталия умеет так хорошо петь.
Под публикацией Холоденко написала, что девушки решили устроить музыкальный вечер в Карпатах:
«Чудесный музыкальный вечер в Карпатах, @anna_alkhim, “хлопцi баламути”))».
Поклонники восхитились музыкальными талантами телезвезды, осыпав ее комплиментами в комментариях:
«Невозможно поверить, что в одном человеке столько талантов. У меня глаза были по шесть копеек от удивления!»
«Открытие года».
«Это волшебно…»
«Талантливый человек талантлив во всем».
«Шикарно».
«Непревзойденно!»
Напомним, что несколько дней назад онлайн эфир Холоденко и Алхим порвал Интернет и вызвал горячие споры в Сети.
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