Известный украинский психолог Наталия Холоденко удивила своих подписчиков прекрасной игрой на бандуре.

Наталия Холоденко взорвала Сеть игрой на бандуре instagram.com/kholodenkon

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Экс-участница популярного шоу “Танці з зірками“ Наталия Холоденко на своей странице в Инстаграм опубликовала видео, где играет на бандуре в компании скандального видеоблогера Анны Алхим. На кадре знаменитость профессионально играет на музыкальном инструменте и исполняет украинскую песню. Анна не скрывает своего удивления от увиденного, поскольку девушка не догадывалась, что Наталия умеет так хорошо петь.

Под публикацией Холоденко написала, что девушки решили устроить музыкальный вечер в Карпатах:

«Чудесный музыкальный вечер в Карпатах, @anna_alkhim, “хлопцi баламути”))».

Поклонники восхитились музыкальными талантами телезвезды, осыпав ее комплиментами в комментариях:

«Невозможно поверить, что в одном человеке столько талантов. У меня глаза были по шесть копеек от удивления!» «Открытие года». «Это волшебно…» «Талантливый человек талантлив во всем». «Шикарно». «Непревзойденно!»

Напомним, что несколько дней назад онлайн эфир Холоденко и Алхим порвал Интернет и вызвал горячие споры в Сети.

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