«Финал купили»: Слава Каминская высказалась о победителях шоу «Танці з зірками 2020»

Украинская певица Слава Каминская высказала свое мнение о победителях шоу «Танці з зірками 2020».

Слава Каминская высказалась о победителях шоу «Танці з зірками 2020» instagram.com/babaslavka

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Популярная исполнительница Слава Каминская на своей странице в Инстаграм опубликовала сексуальное фото. На кадре знаменитость позирует в откровенном наряде в компании Юлии Саниной. Соблазнительное платье с бахромой шокирует глубоким вырезом в зоне декольте и своей длиной, демонстрируя стройные ноги артистки. Образ Слава дополнила локонами на волосах и ярким макияжем.

Под публикацией Каминская высказалась о победителях в шоу «Танці з зірками 2020»:

«Санина — мой чемпион💜#танціззірками

@the_hardkiss , пример, гордость, красота и талант!

Ждём «Олимпийский»))».

Поклонники также выразили свое недоверие к результатам голосования, настаивая на победе Юлии Саниной:

«Она большая умница. Я не верю, что за Санту проголосовало больше зрителей». «Санина настоящий победитель! Финал походу купили..» «И правда странно.. У Юли такая огромная армия поклонников и тут вдруг выигрывает Санта». «Честности в этом шоу давно нет! Санина большая умничка». «Она – наш чемпион и наш победитель! Достойна, как никто другой!»

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