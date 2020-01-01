«Финал купили»: Слава Каминская высказалась о победителях шоу «Танці з зірками 2020»
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Популярная исполнительница Слава Каминская на своей странице в Инстаграм опубликовала сексуальное фото. На кадре знаменитость позирует в откровенном наряде в компании Юлии Саниной. Соблазнительное платье с бахромой шокирует глубоким вырезом в зоне декольте и своей длиной, демонстрируя стройные ноги артистки. Образ Слава дополнила локонами на волосах и ярким макияжем.
Под публикацией Каминская высказалась о победителях в шоу «Танці з зірками 2020»:
«Санина — мой чемпион💜#танціззірками
@the_hardkiss , пример, гордость, красота и талант!
Ждём «Олимпийский»))».
Поклонники также выразили свое недоверие к результатам голосования, настаивая на победе Юлии Саниной:
«Она большая умница. Я не верю, что за Санту проголосовало больше зрителей».
«Санина настоящий победитель! Финал походу купили..»
«И правда странно.. У Юли такая огромная армия поклонников и тут вдруг выигрывает Санта».
«Честности в этом шоу давно нет! Санина большая умничка».
«Она – наш чемпион и наш победитель! Достойна, как никто другой!»
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