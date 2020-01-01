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«Вы наши победители»: поклонники Юлии Саниной не согласны с результатами голосования

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Украинская певица Юлия Санина обратилась к подписчикам с трогательным признанием.

Поклонники Юлии Саниной не согласны с результатами голосования
Поклонники Юлии Саниной не согласны с результатами голосования
instagram.com/the_hardkiss

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Фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина стала участницей шоу «Танці з зірками 2020» и была в шаге от победы. Популярная исполнительница на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с партнером Дмитрием Жуком, где знаменитости широко улыбаются. Под публикацией артистка поблагодарила зрителей за то, что поддерживали ее и призналась, что с гордостью принимает второе место. Несмотря на то, что победительница шоу Санта Димопулос отдала победу Юлии, девушка чувствует себя проигравшей:

«Спасибо огромное всем, кто за нас голосовал! Вы невероятные! И ваша поддержка самая ценная. Шоу завершилось! Достойное второе место, мы принимаем его с честью
💋
До встречи ❤️».

Поклонники выразили свое недовольство результатами шоу в комментариях:

«Вы – наши победители! Спасибо за невероятные номера и их исполнение».

«Самые лучшие!» Только вы достойны победы».

«Для нас победители – это ваша пара. Очень сильно любим!»

«Все мы прекрасно понимаем, что это заслуженное первое место».

«Юля, для все нас – только первое место! Абсолютно заслуженное!»

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Теги: Юлия Санина, певица, фото, Танці з зірками 2020, личная жизнь звезд
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Источник: ivonа bigmir)net

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