Украинская спортсменка Анита Луценко поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Анита Луценко засветила свои прелести в нижнем белье instagram.com/anitasporty

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Звездный тренер Анита Луценко на своей странице в Инстаграм опубликовала фото, где предстала в нижнем белье. На кадре знаменитость позирует сидя на стуле, в красном бюстгальтере, трусиках на высокой посадке такого же цвета и белых кроссовках. Откровенный наряд оголяет зону декольте и подчеркивает стройную фигуру телезвезды. Образ спортсменка дополнила распущенными волосами и сдержанным макияжем.

Под публикацией Анита пожелала своим подписчикам хорошего дня:

«Нехай і в вас і в нас- все буде гаразд ❤️».

Поклонники восхитились стройной фигурой Луценко, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Женщина🔥👍💖». «Вы очень красивая». «Вы как хороший коньяк, с каждым годом все лучше». «Крутая фотка». «Какая красивая!» «Такая нежная».

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