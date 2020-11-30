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Анита Луценко засветила свои прелести в нижнем белье

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Украинская спортсменка Анита Луценко поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Анита Луценко засветила свои прелести в нижнем белье
Анита Луценко засветила свои прелести в нижнем белье
instagram.com/anitasporty

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Звездный тренер Анита Луценко на своей странице в Инстаграм опубликовала фото, где предстала в нижнем белье. На кадре знаменитость позирует сидя на стуле, в красном бюстгальтере, трусиках на высокой посадке такого же цвета и белых кроссовках. Откровенный наряд оголяет зону декольте и подчеркивает стройную фигуру телезвезды. Образ спортсменка дополнила распущенными волосами и сдержанным макияжем.

Под публикацией Анита пожелала своим подписчикам хорошего дня:

«Нехай і в вас і в нас- все буде гаразд ❤️».

Поклонники восхитились стройной фигурой Луценко, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Женщина🔥👍💖».

«Вы очень красивая».

«Вы как хороший коньяк, с каждым годом все лучше».

«Крутая фотка».

«Какая красивая!»

«Такая нежная».

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Теги: Анита Луценко, спортсменка, фото, личная жизнь звезд
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  30.11.2020, 11:04
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гость
кто работает над собой, тот и имеет пикантные формы. а кто валяется на диване...
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