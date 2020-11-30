Анита Луценко засветила свои прелести в нижнем белье
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Звездный тренер Анита Луценко на своей странице в Инстаграм опубликовала фото, где предстала в нижнем белье. На кадре знаменитость позирует сидя на стуле, в красном бюстгальтере, трусиках на высокой посадке такого же цвета и белых кроссовках. Откровенный наряд оголяет зону декольте и подчеркивает стройную фигуру телезвезды. Образ спортсменка дополнила распущенными волосами и сдержанным макияжем.
Под публикацией Анита пожелала своим подписчикам хорошего дня:
«Нехай і в вас і в нас- все буде гаразд ❤️».
Поклонники восхитились стройной фигурой Луценко, и осыпали ее комплиментами в комментариях:
«Женщина🔥👍💖».
«Вы очень красивая».
«Вы как хороший коньяк, с каждым годом все лучше».
«Крутая фотка».
«Какая красивая!»
«Такая нежная».
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