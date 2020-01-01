Первый кадр: Григорий Решетник поделился фото с новорожденным сыном

Украинский телеведущий Григорий Решетник поделился с подписчиками первым снимком с новорожденным сыном.

Григорий Решетник поделился фото с новорожденным сыном instagram.com/grisha_reshetnik

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Неизменный ведущий шоу «Холостяк» Григорий Решетник на своей странице в Инстаграм опубликовал фото из роддома. На кадре знаменитость держит на руках новорожденного сына. Счастливый папа не скрывает своих эмоций, широко улыбаясь, глядя на малыша.

Под публикацией телезвезда признался, что чувствует настоящее блаженство, когда держит сына на руках:

«Заїхав побажати солодких снів найменшинькому і сам тепер спатиму, як 👶🏻 🍼».

Поклонники растрогались, увидев такой милый снимок, и рассыпались в комплиментах:

«Единственная пара и семья в украинском шоу-бизнесе, которая достойна внимания и уважения! Всех вам благ!» «Боже, как это мило! Счастья вам». «Самый счастливый папочка». «Мои самые искренние поздравления». «Такое трогательное фото». «Так это нежно и классно».

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