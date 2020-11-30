«Роскошная»: Екатерина Кухар поразила поклонников сексуальным образом

Украинская прима-балерина Екатерина Кухар поделилась с подписчиками откровенным видео.

Екатерина Кухар поразила поклонников сексуальным образом instagram.com/ekaterinakukhar_official

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Судья проекта «Танці з зірками 2020» Екатерина Кухар на своей странице в Инстаграм опубликовала видео, где предстала в соблазнительном наряде. На кадрах знаменитость позирует в силуэтном коротком платье с глубоким декольте. Сексуальное платье декорировано стразами и вставкой из зеленой ткани, которая украшает одно плечо артистки. Образ Екатерина дополнила сетчатыми перчатками, ярким макияжем и неожиданной прической – каре.

Под публикацией Кухар призналась, что в таком облике встретит суперфиналистов шоу «Танці з зірками 2020»:

«Долгожданный суперфинал!💃🏼

И напомню... @tanci1plus1 закончатся только тогда, когда мнение зрителей совпадёт с моим...😈😜».

Поклонники восхитились сексуальностью Екатерины, и рассыпались в комплиментах:

«Катя, это просто невероятный образ!💔👌🏻» «Катюша, какая красивая! Какой образ!!! ❤️» «Королева». «Неимоверно Красивая Женщина ❤️❤️❤️». «Суперженщина❤️».

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