«Роскошная»: Екатерина Кухар поразила поклонников сексуальным образом
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Судья проекта «Танці з зірками 2020» Екатерина Кухар на своей странице в Инстаграм опубликовала видео, где предстала в соблазнительном наряде. На кадрах знаменитость позирует в силуэтном коротком платье с глубоким декольте. Сексуальное платье декорировано стразами и вставкой из зеленой ткани, которая украшает одно плечо артистки. Образ Екатерина дополнила сетчатыми перчатками, ярким макияжем и неожиданной прической – каре.
Под публикацией Кухар призналась, что в таком облике встретит суперфиналистов шоу «Танці з зірками 2020»:
«Долгожданный суперфинал!💃🏼
И напомню... @tanci1plus1 закончатся только тогда, когда мнение зрителей совпадёт с моим...😈😜».
Поклонники восхитились сексуальностью Екатерины, и рассыпались в комплиментах:
«Катя, это просто невероятный образ!💔👌🏻»
«Катюша, какая красивая! Какой образ!!! ❤️»
«Королева».
«Неимоверно Красивая Женщина ❤️❤️❤️».
«Суперженщина❤️».
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