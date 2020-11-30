Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

«Шатырко, не плачь»: Ксения Мишина высмеяла выбывшего участника из «Холостячки»

Комментариев: 0
Украинская актриса Ксения Мишина поделилась с подписчиками забавным фото.

Ксения Мишина высмеяла выбывшего участника из «Холостячки»
Ксения Мишина высмеяла выбывшего участника из «Холостячки»
instagram.com/misha.k.ua

Читай также: “Познакомлю вас с новым ребенком“: Седокова показала счастливые кадры с Тиммой

Популярная актриса Ксения Мишина стала главной героиней проекта «Холостячка», где за ее сердце борются сразу несколько мужчин. После того, как один из участников покинул проект, знаменитость опубликовала на своей странице в Инстаграм шуточный снимок. На кадре артистка вместо лица Андрея Шатырко подставила свое и написала под публикацией так:

«Андрей Шатырко ушёл с проекта, но его частичка осталась в каждом из нас!
Продолжите в комментариях фразу: «Если бы я был Шатырко, то...»
#шатырконеплачь».

Поклонники оценили шутку Мишиной, однако некоторые фанаты признались, что такого поступка от «Холостячки» не ожидали:

«Почему это так смешно».

«Классно придумали».

«А Шатырко не против? На его имени пиаритесь, некрасиво».

«Жестяк!»

«Класс! Очень смешно».

«Очень смешная задумка, аж до слез».

«Не ожидала от вас такого. Некрасиво».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Ксения Мишина, актриса, "Холостячка", фото, личная жизнь звезд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
гость  (аноним)  30.11.2020, 08:55
Оценка:  0
гость
Как можно писать такую несусветную х....у.....е...т...у?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь