«Шатырко, не плачь»: Ксения Мишина высмеяла выбывшего участника из «Холостячки»

Украинская актриса Ксения Мишина поделилась с подписчиками забавным фото.

Ксения Мишина высмеяла выбывшего участника из «Холостячки» instagram.com/misha.k.ua

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Популярная актриса Ксения Мишина стала главной героиней проекта «Холостячка», где за ее сердце борются сразу несколько мужчин. После того, как один из участников покинул проект, знаменитость опубликовала на своей странице в Инстаграм шуточный снимок. На кадре артистка вместо лица Андрея Шатырко подставила свое и написала под публикацией так:

«Андрей Шатырко ушёл с проекта, но его частичка осталась в каждом из нас!

Продолжите в комментариях фразу: «Если бы я был Шатырко, то...»

#шатырконеплачь».

Поклонники оценили шутку Мишиной, однако некоторые фанаты признались, что такого поступка от «Холостячки» не ожидали:

«Почему это так смешно». «Классно придумали». «А Шатырко не против? На его имени пиаритесь, некрасиво». «Жестяк!» «Класс! Очень смешно». «Очень смешная задумка, аж до слез». «Не ожидала от вас такого. Некрасиво».

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