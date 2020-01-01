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Хайди Клум запостила постельное видео с молодым мужем

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Немецкая модель Хайди Клум сняла романтическое видео в постели с мужем Томом Каулитцем.
Хайди Клум запостила постельное видео с молодым мужем
Хайди Клум запостила постельное видео с молодым мужем
instagram.com/heidiklum

Знаменитая немецкая супермодель, актриса, ведущая и экс-звезда бренда Victoria's Secret Хайди Клум в очередной раз порадовала поклонников пикантными кадрами со своим молодым супругом Томом Каулитцем. 

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Ранее 47-летняя модель опубликовала ролик, где она вместе с 31-летним мужем пели обнаженными в душе. Теперь же на своей странице в Инстаграм запостила видео, где она нежно обнимет и целует спящего Тома в постели.

“Хочу быть здесь весь день и прижиматься“, - подписала ролик Клум.

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Теги: Хайди Клум, Том Каулитц
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Источник: ivonа bigmir)net

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