Сочное фото: Анастасия Приходько снялась топлес

Певица Анастасия Приходько оголилась ради эффектного кадра.

Украинская исполнительница и общественный деятель Анастасия Приходько показала подписчикам очередной откровенный снимок. Ранее знаменитость опубликовала в Инстаграм фото из ванной и кадры из фотосессии для мужского журнала.

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А сегодня, 26 ноября, 33-летняя артистка решила разместить в Сети снимок, где позировала топлес. На свежем фото Анастасия запечатлена во дворе своего дома, сидя на зеленой лужайке. Певица была одета только в спортивные штаны красного цвета.

Обнаженную грудь Приходько прикрыла кусочками арбуза. В описании к фотографии Анастасия высказалась о комментариях пользователей Сети под ее откровенными кадрами.

“Почему сиси у людей вызывают столько радости?😂 Реально! Выкладываешь красивую фотографию, пишешь о чем то, что волнует, и практически на всех таких фото обыкновенная реакция! А как только появляются сиси, вуаля прям магия! Магия сись какая-то!))) Все прям радуется, как будто первый раз снег увидели и вспомнили волшебство с конфетами! Прям удивительные люди“, - написала Приходько.

Анастасия Приходько снялась топлес instagram.com/prykhodko_official

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