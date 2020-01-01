Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Хайди Клум поздравила сына-именинника, опубликовав свое голое фото

Комментариев: 0
Модель Хайди Клум запостила в Инстаграм обнаженное "беременное" фото.
Хайди Клум поздравила сына-именинника, опубликовав свое голое фото
Хайди Клум поздравила сына-именинника, опубликовав свое голое фото
instagram.com/heidiklum

Немецкая супермодель, актриса и ведущая Хайди Клум, которая ранее сотрудничала с Victoria's Secret, поделилась в соцсети архивной фотографией со времен третьей беременности.

Читай также: Даша Квиткова назвала ТОП-5 классных фильмов и сериалов для уютного вечера

Так, на своей странице в Инстаграм 47-летняя знаменитость разместила кадр, где она позировала абсолютно голой, демонстрируя на камеру большой животик. Интимные места Клум прикрыла изображением звезды.

Пикантный снимок модель обнародовала по случаю дня рождения ее младшего сына Йохана, которому 22 ноября исполнилось 14 лет.

“Поздравляю с днем рождения 🎂🎉🎁🎈🎊❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Йохан ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Я так сильно тебя люблю и оооочень горжусь тобой🙏🏻“, - написала звездная мама.

Отметим, что, кроме именинника, у Хайди есть еще 16-летняя дочь Хелен, 15-летний сын Генри и еще одна дочь - 11-летняя Лу Сулола.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Хайди Клум
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь