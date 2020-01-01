Хайди Клум поздравила сына-именинника, опубликовав свое голое фото

Модель Хайди Клум запостила в Инстаграм обнаженное "беременное" фото.

Немецкая супермодель, актриса и ведущая Хайди Клум, которая ранее сотрудничала с Victoria's Secret, поделилась в соцсети архивной фотографией со времен третьей беременности.

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Так, на своей странице в Инстаграм 47-летняя знаменитость разместила кадр, где она позировала абсолютно голой, демонстрируя на камеру большой животик. Интимные места Клум прикрыла изображением звезды.

Пикантный снимок модель обнародовала по случаю дня рождения ее младшего сына Йохана, которому 22 ноября исполнилось 14 лет.

“Поздравляю с днем рождения 🎂🎉🎁🎈🎊❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Йохан ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Я так сильно тебя люблю и оооочень горжусь тобой🙏🏻“, - написала звездная мама.

Отметим, что, кроме именинника, у Хайди есть еще 16-летняя дочь Хелен, 15-летний сын Генри и еще одна дочь - 11-летняя Лу Сулола.

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