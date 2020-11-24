Даша Квиткова назвала ТОП-5 классных фильмов и сериалов для уютного вечера
Победительница 9 сезона романтического реалити-шоу “Холостяк“ и жена ведущего Никиты Добрынина, Даша Квиткова поделилась подборкой любимых фильмов и сериалов.
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На своей странице в Инстаграм 22-летняя девушка решила подсказать пользователям Сети, что можно посмотреть в ноябрьские вечера. Даша разместила список из пяти классных кинолент и рассказала о своих впечатлениях от просмотра каждой.
Свой пост Квиткова дополнила соблазнительным кадром. Знаменитость позировала на белом диване в коричневых штанах и белом топе, который напоминает корсет.
ПОДБОРКА КЛАССНЫХ ФИЛЬМОВ И СЕРИАЛОВ НА ВЕЧЕР ОТ ДАШИ КВИТКОВОЙ:
- 1. “Дэш и Лили“
“Очень легкий и рождественский сериал. Чтобы отдохнуть и просто клёво провести вечер - самое то🕊“.
- 2. “Пара на праздники“
“Я люблю Эмму Робертс, поэтому с радостью посмотрела этот фильм“.
- 3. “Пусть идёт снег“
“Максимально легкий и классный фильм)“.
- 4. “Подарки с неба“
“Сама еще не смотрела, но думаю будет интересно)“.
- 5. “Ход королевы“
“Это не сериал, а искусство. Прям рекомендую 🔥“.
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