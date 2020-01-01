41-летняя Кортни Кардашьян соблазнительно позировала в бассейне.

Старшая из сестер Кардашьян засветила аппетитные формы в "голом" бикини instagram.com/kourtneykardash

Американская телезвезда, светская львица, фотомодель и бизнесвумен Кортни Кардашьян поделилась в Сети откровенными кадрами в необычном пляжном наряде.

Читай также: “Кто эта блондинка?“: Наталью Могилевскую не узнали на новых фото

Так, на своей странице в Инстаграм 41-летняя знаменитость запостила несколько снимков с отдыха в бассейне. На свежих фото Кортни демонстрировала на камеру аппетитные формы в “голом“ купальнике.

Наряд Кардашьян сделан из велюровой ткани бежевого оттенка. Поэтому он сливался со цветом кожи фотомодели. Такой купальник звезда решила дополнить солнцезащитными очками с коричневой оправой.

Кортни Кардашьян засветила аппетитные формы в "голом" бикини instagram.com/kourtneykardash

Кортни Кардашьян засветила аппетитные формы в "голом" бикини instagram.com/kourtneykardash

Кортни Кардашьян засветила аппетитные формы в "голом" бикини instagram.com/kourtneykardash

Кортни Кардашьян засветила аппетитные формы в "голом" бикини instagram.com/kourtneykardash

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: