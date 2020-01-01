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Старшая из сестер Кардашьян засветила аппетитные формы в "голом" бикини

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41-летняя Кортни Кардашьян соблазнительно позировала в бассейне.
Старшая из сестер Кардашьян засветила аппетитные формы в "голом" бикини
Старшая из сестер Кардашьян засветила аппетитные формы в "голом" бикини
instagram.com/kourtneykardash

Американская телезвезда, светская львица, фотомодель и бизнесвумен Кортни Кардашьян поделилась в Сети откровенными кадрами в необычном пляжном наряде.

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Так, на своей странице в Инстаграм 41-летняя знаменитость запостила несколько снимков с отдыха в бассейне. На свежих фото Кортни демонстрировала на камеру аппетитные формы в “голом“ купальнике.

Наряд Кардашьян сделан из велюровой ткани бежевого оттенка. Поэтому он сливался со цветом кожи фотомодели. Такой купальник звезда решила дополнить солнцезащитными очками с коричневой оправой.

Кортни Кардашьян засветила аппетитные формы в
Кортни Кардашьян засветила аппетитные формы в "голом" бикини
instagram.com/kourtneykardash
Кортни Кардашьян засветила аппетитные формы в
Кортни Кардашьян засветила аппетитные формы в "голом" бикини
instagram.com/kourtneykardash
Кортни Кардашьян засветила аппетитные формы в
Кортни Кардашьян засветила аппетитные формы в "голом" бикини
instagram.com/kourtneykardash
Кортни Кардашьян засветила аппетитные формы в
Кортни Кардашьян засветила аппетитные формы в "голом" бикини
instagram.com/kourtneykardash

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Теги: Кортни Кардашьян
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Источник: ivonа bigmir)net

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