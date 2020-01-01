Старшая из сестер Кардашьян засветила аппетитные формы в "голом" бикини
Американская телезвезда, светская львица, фотомодель и бизнесвумен Кортни Кардашьян поделилась в Сети откровенными кадрами в необычном пляжном наряде.
Читай также: “Кто эта блондинка?“: Наталью Могилевскую не узнали на новых фото
Так, на своей странице в Инстаграм 41-летняя знаменитость запостила несколько снимков с отдыха в бассейне. На свежих фото Кортни демонстрировала на камеру аппетитные формы в “голом“ купальнике.
Наряд Кардашьян сделан из велюровой ткани бежевого оттенка. Поэтому он сливался со цветом кожи фотомодели. Такой купальник звезда решила дополнить солнцезащитными очками с коричневой оправой.
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- 51-летний Мэттью Перри позвал замуж 29-летнюю возлюбленную
- “Нет сил!“: Наталка Денисенко снова получила позитивный тест на коронавирус
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил