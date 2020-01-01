51-летний Мэттью Перри позвал замуж 29-летнюю возлюбленную
Популярному канадско-американскому актеру, звезде сериала “Друзья“ и фильма “Папе снова 17“ Мэттью Перри надоело быть холостяком. 51-летний артист намерен жениться на своей возлюбленной, литературном агенте и продюсере Молли Гурвиц. Подруга звезды младше его на 22 года.
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О переменах в личной жизни Мэттью рассказал изданию People. Актер подтвердил, что сделал предложение Молли и она ответила согласием. Перри признался, что считает свою невесту “величайшей женщиной на планете“. Отметим, что 51-летний Мэттью ранее никогда не был в браке.
“Я решил обручиться. К счастью, в это время я встречался с величайшей женщиной на планете“, - признался Мэттью Перри.
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