51-летний Мэттью Перри позвал замуж 29-летнюю возлюбленную

Звезда "Друзей" Мэттью Перри обручился со своей девушкой Молли Гурвиц.

Популярному канадско-американскому актеру, звезде сериала “Друзья“ и фильма “Папе снова 17“ Мэттью Перри надоело быть холостяком. 51-летний артист намерен жениться на своей возлюбленной, литературном агенте и продюсере Молли Гурвиц. Подруга звезды младше его на 22 года.

Читай также: “Холостячка“: В шестом выпуске участники познакомятся с сыном Ксении Мишиной

О переменах в личной жизни Мэттью рассказал изданию People. Актер подтвердил, что сделал предложение Молли и она ответила согласием. Перри признался, что считает свою невесту “величайшей женщиной на планете“. Отметим, что 51-летний Мэттью ранее никогда не был в браке.

“Я решил обручиться. К счастью, в это время я встречался с величайшей женщиной на планете“, - признался Мэттью Перри.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​