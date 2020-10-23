"Холостячка": В шестом выпуске участники познакомятся с сыном Ксении Мишиной
В эту пятницу, 27 ноября в 19:00, на СТБ выйдет шестой выпуск романтического реалити “Холостячка“. Ксения Мишина продолжит разбираться в своих чувствах к мужчинам и узнавать их лучше. Одно из важных событий этой недели – знакомство с сыном девушки.
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Половина проекта позади, но сюрпризы от Холостячки продолжаются! В путешествие на Западную Украину вместе с Ксенией приедет ее самый близкий человек – сын Платон.
“Остались мужчины, с которыми мне нравится проводить время. И я думаю, что Платону тоже будет с ними интересно. Мне очень важно посмотреть, как участники будут взаимодействовать с моим ребенком. Одно дело говорить, а другое – испробовать это в ситуации“, – объяснит свое решение Ксения Мишина.
Но почему встреча с гостем станет настоящим испытанием для участников? Кто сможет найти с мальчиком общий язык, а с кем коннекта так и не произойдет?
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Кроме того, мужчин ждет настоящая стрессотерапия! Неожиданно один из претендентов на сердце Ксении покинет проект досрочно, не дождавшись церемонии. С кем и почему Холостячка внезапно попрощается?
Смотрите шестой выпуск романтического реалити “Холостячка“ в эту пятницу, 27 ноября в 19:00, на СТБ.
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