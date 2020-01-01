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Мэттью Перри рассекретил дату начала съемок спецвыпуска "Друзей"

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Исполнитель роли Чендлера в сериале "Друзья", актер Мэттью Перри рассказал, когда пройдут съемки спецвыпуска.
Мэттью Перри рассекретил дату начала съемок спецвыпуска "Друзей"
Мэттью Перри рассекретил дату начала съемок спецвыпуска "Друзей"
Getty Images

В конце прошлого года в СМИ появилась информация о том, что телеканал НВО предложил актерам ситкома “Друзья" и его создателям снять спецвыпуск сериала. Позже исполнители главных ролей Дженнифер Энистон, Лиза Кудроу, Мэттью Перри, Кортни Кокс, Дэвид Швиммер и Мэтт ЛеБлан подтвердили эту новость в своих аккаунтах в соцсетях.

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Однако планам HBO помешала пандемия коронавируса, поэтому спецэпизод “Друзей“ не удалось снять в 2020 году. А на днях исполнитель роли Чендлера Бина, актер Мэттью Перри рассекретил, когда должны пройти съемки. По словам знаменитости, воссоединение “Друзей“ состоится в начале марта 2021 года. Об этом Перри написал в своем Твиттере.

“Встреча друзей перенесена на начало марта. Похоже, у нас впереди напряженный год. И мне это нравится!“, - поделился 51-летний актер.

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Теги: Друзья, Мэттью Перри
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Источник: ivоna bigmir)net

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