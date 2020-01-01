«Очень горячо»: Макс Барских показал жаркие поцелуи с девушками

Украинский певец Макс Барских поделился с подписчиками пикантным видео.

Макс Барских показал жаркие поцелуи с девушками instagram.com/max_barskih

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Популярный исполнитель Макс Барских на своей странице в Инстаграм опубликовал видео, в котором развлекается с девушками. На кадрах знаменитость весело проводит время в окружении женского пола. Не стесняясь камер и своих чувств, артист целуется с девушкой и показывает фрагменты с вечеринок, и просто яркие моменты из жизни.

Под публикацией Макс признался, что из неопубликованных летних кадров решил сделать видеоролик.

Поклонникам понравилось довольно откровенное видео. Однако некоторые фанатки весьма ревностно восприняли увиденное:

«Макс, ты разбил мне сердце». «Макс Барских, зачем ты так жарко. Это очень круто и даже слишком круто. Ты шикарный, Макс». «Очень горячо и красиво». «Ой, ну все, удаляю фан-страницу». «Жутко офигенно! Макс, ты космос. Классно до невозможности». «Это просто бомба, сколько красоты и страсти».

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