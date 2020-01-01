«Очень горячо»: Макс Барских показал жаркие поцелуи с девушками
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Популярный исполнитель Макс Барских на своей странице в Инстаграм опубликовал видео, в котором развлекается с девушками. На кадрах знаменитость весело проводит время в окружении женского пола. Не стесняясь камер и своих чувств, артист целуется с девушкой и показывает фрагменты с вечеринок, и просто яркие моменты из жизни.
Под публикацией Макс признался, что из неопубликованных летних кадров решил сделать видеоролик.
Поклонникам понравилось довольно откровенное видео. Однако некоторые фанатки весьма ревностно восприняли увиденное:
«Макс, ты разбил мне сердце».
«Макс Барских, зачем ты так жарко. Это очень круто и даже слишком круто. Ты шикарный, Макс».
«Очень горячо и красиво».
«Ой, ну все, удаляю фан-страницу».
«Жутко офигенно! Макс, ты космос. Классно до невозможности».
«Это просто бомба, сколько красоты и страсти».
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