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«Очень горячо»: Макс Барских показал жаркие поцелуи с девушками

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Украинский певец Макс Барских поделился с подписчиками пикантным видео.

Макс Барских показал жаркие поцелуи с девушками
Макс Барских показал жаркие поцелуи с девушками
instagram.com/max_barskih

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Популярный исполнитель Макс Барских на своей странице в Инстаграм опубликовал видео, в котором развлекается с девушками. На кадрах знаменитость весело проводит время в окружении женского пола. Не стесняясь камер и своих чувств, артист целуется с девушкой и показывает фрагменты с вечеринок, и просто яркие моменты из жизни.

Под публикацией Макс признался, что из неопубликованных летних кадров решил сделать видеоролик.

Поклонникам понравилось довольно откровенное видео. Однако некоторые фанатки весьма ревностно восприняли увиденное:

«Макс, ты разбил мне сердце».

«Макс Барских, зачем ты так жарко. Это очень круто и даже слишком круто. Ты шикарный, Макс».

«Очень горячо и красиво».

«Ой, ну все, удаляю фан-страницу».

«Жутко офигенно! Макс, ты космос. Классно до невозможности».

«Это просто бомба, сколько красоты и страсти».

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Теги: Макс Барских, певец, видео, личная жизнь звезд
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Источник: ivonа bigmir)net

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