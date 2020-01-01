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«А мне все равно»: отчаянная Слава Каминская поделилась откровенными кадрами

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Украинская певица Слава Каминская поделилась с подписчиками пикантным видеороликом.

Отчаянная Слава Каминская поделилась откровенными кадрами
Отчаянная Слава Каминская поделилась откровенными кадрами
instagram.com/babaslavka

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Популярная исполнительница Слава Каминская на своей странице в Инстаграм опубликовала чувственное видео. На кадрах знаменитость предстала в разных образах: это и откровенное боди, колготки в сетку, яркий макияж, и топ, который звезда надела на голое тело, и шуба с панамкой. В видеоролике артистка продемонстрировала весь спектр эмоций, которые идеально сочетались со стихотворением, чувственное прочтение которого сопроводило видео.

Поэзия о неразделенной любви передала настроение певицы. А свой видеоролик Слава подписала так:

«А мне все равно...»

Поклонники восхитились искренностью чувств, которые Каминская смогла передать через экран, и рассыпались в комплиментах:

«До мурашек».

«Вы прекрасна».

«Вся драма чувств, великолепно, как всегда, талантливый вы человек».

«Как круто».

«Так чувственно».

«Как всегда на высоте».

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Теги: Слава Каминская, певица, видео, личная жизнь звезд
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Источник: ivonа bigmir)net

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