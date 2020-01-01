«А мне все равно»: отчаянная Слава Каминская поделилась откровенными кадрами
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Популярная исполнительница Слава Каминская на своей странице в Инстаграм опубликовала чувственное видео. На кадрах знаменитость предстала в разных образах: это и откровенное боди, колготки в сетку, яркий макияж, и топ, который звезда надела на голое тело, и шуба с панамкой. В видеоролике артистка продемонстрировала весь спектр эмоций, которые идеально сочетались со стихотворением, чувственное прочтение которого сопроводило видео.
Поэзия о неразделенной любви передала настроение певицы. А свой видеоролик Слава подписала так:
«А мне все равно...»
Поклонники восхитились искренностью чувств, которые Каминская смогла передать через экран, и рассыпались в комплиментах:
«До мурашек».
«Вы прекрасна».
«Вся драма чувств, великолепно, как всегда, талантливый вы человек».
«Как круто».
«Так чувственно».
«Как всегда на высоте».
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