«А мне все равно»: отчаянная Слава Каминская поделилась откровенными кадрами

Украинская певица Слава Каминская поделилась с подписчиками пикантным видеороликом.

Отчаянная Слава Каминская поделилась откровенными кадрами instagram.com/babaslavka

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Популярная исполнительница Слава Каминская на своей странице в Инстаграм опубликовала чувственное видео. На кадрах знаменитость предстала в разных образах: это и откровенное боди, колготки в сетку, яркий макияж, и топ, который звезда надела на голое тело, и шуба с панамкой. В видеоролике артистка продемонстрировала весь спектр эмоций, которые идеально сочетались со стихотворением, чувственное прочтение которого сопроводило видео.

Поэзия о неразделенной любви передала настроение певицы. А свой видеоролик Слава подписала так:

«А мне все равно...»

Поклонники восхитились искренностью чувств, которые Каминская смогла передать через экран, и рассыпались в комплиментах:

«До мурашек». «Вы прекрасна». «Вся драма чувств, великолепно, как всегда, талантливый вы человек». «Как круто». «Так чувственно». «Как всегда на высоте».

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