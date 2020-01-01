Неожиданно: Катя Осадчая попробовала себя в роли актрисы

Украинская телеведущая Катя Осадчая сыграла в украинском комедийном телесериале «Великі Вуйки 2».

Катя Осадчая попробовала себя в роли актрисы instagram.com/gorbunovyuriy

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Муж телезвезды Юрий Горбунов поделился с подписчиками радостной новостью на своей странице в Инстаграм. Знаменитость опубликовал милый семейный снимок. На кадре Юрий вместе с Осадчей позирует в обнимку. Звездная семья выглядит очень стильно: телеведущий надел белую рубашку и соломенную шляпу, в то время как Катя выбрала для фотосессии белую кофточку с открытыми плечами и юбку. Образ девушка дополнила шляпой и распущенными волосами.

Под публикацией Горбунов признался, что его супруга попробовала себя в роли актрисы:

«А наша Катруся теж є в одній серії серіалу ‚Великі Вуйки 2‘!!»

Поклонники восхитились семейной парой, и рассыпались в комплиментах:

«Какие вы красивые». «Вы конечно прикольная парочка». «Вы очень красивая пара». «Любовная пара».

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