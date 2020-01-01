Неожиданно: Катя Осадчая попробовала себя в роли актрисы
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Муж телезвезды Юрий Горбунов поделился с подписчиками радостной новостью на своей странице в Инстаграм. Знаменитость опубликовал милый семейный снимок. На кадре Юрий вместе с Осадчей позирует в обнимку. Звездная семья выглядит очень стильно: телеведущий надел белую рубашку и соломенную шляпу, в то время как Катя выбрала для фотосессии белую кофточку с открытыми плечами и юбку. Образ девушка дополнила шляпой и распущенными волосами.
Под публикацией Горбунов признался, что его супруга попробовала себя в роли актрисы:
«А наша Катруся теж є в одній серії серіалу ‚Великі Вуйки 2‘!!»
Поклонники восхитились семейной парой, и рассыпались в комплиментах:
«Какие вы красивые».
«Вы конечно прикольная парочка».
«Вы очень красивая пара».
«Любовная пара».
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