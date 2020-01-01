«На себя не похожа»: Олю Полякову в новом образе не узнали фанаты

Украинская певица Оля Полякова поделилась с подписчиками фото со съемок.

Олю Полякову в новом образе не узнали фанаты instagram.com/polyakovamusic

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Популярная исполнительница Оля Полякова на своей странице в Инстаграм опубликовала фото, где предстала в новом образе. На кадре знаменитость позирует в откровенном наряде с чокером на шее, распущенными волосами и голубыми линзами на глазах. Мини-юбка и прозрачные вставки на костюме придают образу пикантности, а яркий макияж и другой цвет глаз изменили внешность до неузнаваемости.

Это фото звезда сделала во время съемок шоу «Маска», где знаменитости прячутся под причудливыми костюмами и экспериментируют со своей внешностью.

Поклонники признались, что сначала не узнали любимую исполнительницу:

«Я не узнала». «На некоторых фотографиях вообще не похожа на себя». «Офигенная!» « Как будто лет 20! Крутой мейк». «Оля, ты здесь на себя совсем не похожа. Очень красиво». «Огоо..это Оля. Вы ли это? Браво гримерам!» «Кукла! Красивая!»

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