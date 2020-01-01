«Повезло с работой»: Сергей Мельник показал, как ему натирали торс перед эфиром

Украинский футболист Сергей Мельник поделился с подписчиками пикантным видео.

Сергей Мельник показал, как ему натирали торс перед эфиром instagram.com/sergeimelnik

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Участник шоу «Танці з зірками 2020» Сергей Мельник на своей странице в Инстаграм опубликовал видео, где продемонстрировал спортивное тело. На кадрах знаменитость предстал без футболки, хвастаясь рельефными мышцами, а гример натирала ему тело специальным средством. Несмотря на то, что в финал проекта Сергею не удалось попасть, он продолжает делиться моментами, которые остались за кулисами шоу.

Поклонники восхитились роскошной фигурой Мельника, и осыпали его комплиментами. А девушки не скрывали свое желание оказаться на месте гримера, которая гладила торс спортсмена:

«Мне кажется, Серый, что там давно уже закончился грим, а работа не останавливается». «Фотошоп!» «И я хочу работать так же, как она». «Повезло гримерам». «Повезло кому-то с работой». «О Господи! Можно я побуду вашим гримером немножко?»

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