Шокирующее фото: Яна Заец показала, как выглядела до похудения

Украинская танцовщица Яна Заец поделилась с подписчиками личным фото.

Яна Заец показала, как выглядела до похудения instagram.com/zlayazaya_official

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Хореограф проекта «Танці з зірками 2020» Яна Заец на своей странице в Инстаграм опубликовала архивный снимок. На кадре знаменитость запечатлена в юном возрасте с десятью лишними килограммами. По словам спортсменки, она вернула себе тело мечты всего за 3 месяца, и помогает многим танцорам обрести шикарную фигуру. Под публикацией девушка рассказала об основных этапах подготовки перед похудением:

«1) Моральный настрой. Это важно. 2) Принять и полюбить себя. Это важно на начальной точке. 3) Не давать себе слабину. 4) Выработать систему. Во всем: образе жизни, режиме питания, сна. И придерживаться ее, пока объемы в талии не начнут таять. 5) Заручиться поддержкой».

Яна Заец показала, как выглядела до похудения instagram.com/zlayazaya_official

Поклонники признались, что тоже мечтают об идеальной фигуре, и осыпали Яну комплиментами:

«Такая красивая». «Красавица». «Вы прекрасная!» «Красотка».

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