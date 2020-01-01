Шокирующее фото: Яна Заец показала, как выглядела до похудения
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Хореограф проекта «Танці з зірками 2020» Яна Заец на своей странице в Инстаграм опубликовала архивный снимок. На кадре знаменитость запечатлена в юном возрасте с десятью лишними килограммами. По словам спортсменки, она вернула себе тело мечты всего за 3 месяца, и помогает многим танцорам обрести шикарную фигуру. Под публикацией девушка рассказала об основных этапах подготовки перед похудением:
«1) Моральный настрой. Это важно.
2) Принять и полюбить себя. Это важно на начальной точке.
3) Не давать себе слабину.
4) Выработать систему. Во всем: образе жизни, режиме питания, сна. И придерживаться ее, пока объемы в талии не начнут таять.
5) Заручиться поддержкой».
Поклонники признались, что тоже мечтают об идеальной фигуре, и осыпали Яну комплиментами:
«Такая красивая».
«Красавица».
«Вы прекрасная!»
«Красотка».
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