Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Шокирующее фото: Яна Заец показала, как выглядела до похудения

Комментариев: 0
Украинская танцовщица Яна Заец поделилась с подписчиками личным фото.

Яна Заец показала, как выглядела до похудения
Яна Заец показала, как выглядела до похудения
instagram.com/zlayazaya_official

Читай также: Светлана Лобода показала свою повзрослевшую дочь

Хореограф проекта «Танці з зірками 2020» Яна Заец на своей странице в Инстаграм опубликовала архивный снимок. На кадре знаменитость запечатлена в юном возрасте с десятью лишними килограммами. По словам спортсменки, она вернула себе тело мечты всего за 3 месяца, и помогает многим танцорам обрести шикарную фигуру. Под публикацией девушка рассказала об основных этапах подготовки перед похудением:

«1) Моральный настрой. Это важно.

2) Принять и полюбить себя. Это важно на начальной точке.

3) Не давать себе слабину.

4) Выработать систему. Во всем: образе жизни, режиме питания, сна. И придерживаться ее, пока объемы в талии не начнут таять.

5) Заручиться поддержкой».

Яна Заец показала, как выглядела до похудения
Яна Заец показала, как выглядела до похудения
instagram.com/zlayazaya_official

Поклонники признались, что тоже мечтают об идеальной фигуре, и осыпали Яну комплиментами:

«Такая красивая».

«Красавица».

«Вы прекрасная!»

«Красотка».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Яна Заец, хореограф, фото, личная жизнь звезд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь