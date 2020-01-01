Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Ни капли стыда: победительница «Холостяка» показала аппетитные «булочки»

Комментариев: 0
Украинская гимнастка Даша Ульянова поделилась с подписчиками пикантным фото.

Победительница «Холостяка» показала аппетитные «булочки»
Победительница «Холостяка» показала аппетитные «булочки»
instagram.com/dasha_ulyanovaa

Читай также: Екатерина Кухар показала свои прелести в откровенном наряде

Победительница «Холостяка 10» Даша Ульянова на своей странице в Инстаграм опубликовала сексуальный снимок. На кадре знаменитость позирует лежа на кровати в одних трусиках, демонстрируя обнаженное спортивное тело. Откровенная поза и бикини подчеркнули аппетитные формы девушки.

Несмотря на то, что отношения с завидным женихом после проекта не сложились, девушка не унывает, ведь у нее появилась многотысячная армия фанатов. Подписчики с нетерпением ждут новые фото Ульяновой, а она часто радует их довольно откровенными снимками.

Поклонники восхитились стройной фигурой любимого блогера, рассыпавшись в комплиментах:

«Пушка!»

«Хорошая жопка».

«Самая лучшая».

«Дашка, ты супер!»

«Вааау, какая красавица».

«Огонь!»

«Красотка».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Даша Ульянова, фото, личная жизнь звезд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь