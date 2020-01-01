Ни капли стыда: победительница «Холостяка» показала аппетитные «булочки»

Украинская гимнастка Даша Ульянова поделилась с подписчиками пикантным фото.

Победительница «Холостяка» показала аппетитные «булочки» instagram.com/dasha_ulyanovaa

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Победительница «Холостяка 10» Даша Ульянова на своей странице в Инстаграм опубликовала сексуальный снимок. На кадре знаменитость позирует лежа на кровати в одних трусиках, демонстрируя обнаженное спортивное тело. Откровенная поза и бикини подчеркнули аппетитные формы девушки.

Несмотря на то, что отношения с завидным женихом после проекта не сложились, девушка не унывает, ведь у нее появилась многотысячная армия фанатов. Подписчики с нетерпением ждут новые фото Ульяновой, а она часто радует их довольно откровенными снимками.

Поклонники восхитились стройной фигурой любимого блогера, рассыпавшись в комплиментах:

«Пушка!» «Хорошая жопка». «Самая лучшая». «Дашка, ты супер!» «Вааау, какая красавица». «Огонь!» «Красотка».

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