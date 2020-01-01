Ни капли стыда: победительница «Холостяка» показала аппетитные «булочки»
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Победительница «Холостяка 10» Даша Ульянова на своей странице в Инстаграм опубликовала сексуальный снимок. На кадре знаменитость позирует лежа на кровати в одних трусиках, демонстрируя обнаженное спортивное тело. Откровенная поза и бикини подчеркнули аппетитные формы девушки.
Несмотря на то, что отношения с завидным женихом после проекта не сложились, девушка не унывает, ведь у нее появилась многотысячная армия фанатов. Подписчики с нетерпением ждут новые фото Ульяновой, а она часто радует их довольно откровенными снимками.
Поклонники восхитились стройной фигурой любимого блогера, рассыпавшись в комплиментах:
«Пушка!»
«Хорошая жопка».
«Самая лучшая».
«Дашка, ты супер!»
«Вааау, какая красавица».
«Огонь!»
«Красотка».
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