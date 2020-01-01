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"Найди ухажера": Кейт Бекинсейл засунула кота в штаны

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Британская актриса Кейт Бекинсейл удивила подписчиков пикантным видео с домашним любимцем.

Кейт Бекинсейл засунула кота в штаны
Кейт Бекинсейл засунула кота в штаны
instagram.com/katebeckinsale

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Известная актриса Кейт Бекинсейл на своей странице в Инстаграм опубликовала странный видеоролик. На кадрах знаменитость позирует лежа на полу в белом домашнем костюме, и разговаривает со своим домашним питомцем. Кот нежится на животе у Кейт, наполовину спрятанный у нее в штанах. Бекинсейл спрашивает у пушистого домашнего любимца:

 «Может, мы перешли черту?»

 А в конце видеоролика кот неожиданно зашевелил хвостом, и хозяйка закричала:

«Хвост! Хвост! Хвост!»

С дивана за происходящим пристально наблюдала собака.

Некоторые поклонники Кейт сочли видео забавным,  другие – странным, а третьи – увидели в нем нотки пикантности. Остроумные пользователи намекнули актрисе, что «засовывать кота в штаны необязательно — можно найти ухажера».

Также подписчики посоветовали артистке устроить личную жизнь с ровесниками, поскольку в последнее время 47-летняя Бекинсейл встречалась с парнями гораздо младше ее. Однако на подобные комментарии звезда довольно резко отвечает, намекая на то, что эта тема ей крайне неприятна.

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Теги: Кейт Бекинсейл, актриса, видео, личная жизнь звезд
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Источник: ivonа bigmir)net

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