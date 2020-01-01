Украинская прима-балерина Екатерина Кухар поделилась с подписчиками сексуальным снимком.

Екатерина Кухар показала свои прелести в откровенном наряде instagram.com/ekaterinakukhar_official

Читай также: В одном халате: Даша Квиткова засветила обнаженные ножки

Судья проекта «Танці з зірками 2020» Екатерина Кухар на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительное фото. На кадре знаменитость предстала в розовом платье, с пикантным вырезом в зоне декольте. Эффектный наряд обтянул грудь, позволяя разглядеть, что платье звезда надела на голое тело. Образ танцовщица дополнила распущенными волосами и искренней улыбкой.

Под публикацией Екатерина написала список, за что она благодарна этому дню:

«За аромат цветов на прикроватном столике;

За предстоящий спектакль;

За любовь;

За возможность наслаждаться музыкой в поездке».

Поклонники восхитились откровенным обликом Кухар, осыпав ее комплиментами в комментариях:

«Катенька, вы прелестны, как всегда!» «Екатерина, вы очень красивая на этой фотографии, улыбка вам идет». «Я вами восхищаюсь, вы супер!» «Очаровательная брюнетка». «Какая же красивая Катюша». «Очень красивая! Это фото показывает, какая вы настоящая и волшебная».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.