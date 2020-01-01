Редкий кадр: Светлана Лобода показала свою повзрослевшую дочь

Украинская певица Светлана Лобода поделилась с подписчиками семейными фото.

Светлана Лобода показала свою повзрослевшую дочь instagram.com/lobodaofficial

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Популярная исполнительница Светлана Лобода на своей странице в Инстаграм опубликовала фото со старшей дочерью. На кадрах знаменитость предстала в длинном платье, пальто, которое расстегнула и ботинках на каблуке. Ева надела удлиненную куртку с мехом, кроссовки и желтую шапку. Образ Светлана дополнила сумочкой, а старшая дочь – ультрамодными солнцезащитными очками. Под публикацией певица призналась, что с наступлением холодов решила обновить дочкам зимний гардероб.

Поклонникам понравились стильные образы звездной семьи, и они рассыпались в комплиментах:

«Какие красивые!» «Вы просто бомба». «Какие вы красивые и стильные». «Сказать, что вы очень красивые – ничего не сказать». «Ну просто самые моднявые девули». «Такая взрослая уже».

Напомним, что 38-летняя Светлана Лобода воспитывает двух дочерей: девятилетнюю Еву и двухлетнюю Тильду. Старшую дочь, которую звезда родила от отношений с Андреем Царем, она часто показывает поклонникам, а лицо младшей дочери скрывает.

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