В одном халате: Даша Квиткова засветила обнаженные ножки

Победительница «Холостяка» Даша Квиткова поделилась с подписчиками пикантным фото.

Даша Квиткова засветила обнаженные ножки instagram.com/kvittkova

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Супруга Никиты Добрынина, Даша Квиткова, на своей странице в Инстаграм опубликовала сексуальный снимок. На черно-белом кадре девушка предстала в одном халате, который накинула на голое тело. Домашний наряд едва прикрыл грудь Даши, обнажив стройные ноги. Под публикацией звездная жена призналась, что ее организм дал сбой из-за бешеного ритма жизни, и она прервала съемку, чтобы отдохнуть дома.

Звездная жена посоветовала миллионной армии подписчиков не находиться в постоянной погоне за чем-то, а восстанавливать силы, когда этого потребует организм:

«Поэтому если вы чувствуете, что вам тоже нужна остановка, сделайте её.

Разрешите себе быть ленивым, разрешите себе ничего не делать и находится целый день дома.

Разрешите себе отдохнуть».

Поклонники восхитились сексуальностью Квитковой, рассыпавшись в комплиментах:

«Идеальная». «Ну вы красотка». «Вау, какое фото». «Такая женственная».

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