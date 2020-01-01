В одном халате: Даша Квиткова засветила обнаженные ножки
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Супруга Никиты Добрынина, Даша Квиткова, на своей странице в Инстаграм опубликовала сексуальный снимок. На черно-белом кадре девушка предстала в одном халате, который накинула на голое тело. Домашний наряд едва прикрыл грудь Даши, обнажив стройные ноги. Под публикацией звездная жена призналась, что ее организм дал сбой из-за бешеного ритма жизни, и она прервала съемку, чтобы отдохнуть дома.
Звездная жена посоветовала миллионной армии подписчиков не находиться в постоянной погоне за чем-то, а восстанавливать силы, когда этого потребует организм:
«Поэтому если вы чувствуете, что вам тоже нужна остановка, сделайте её.
Разрешите себе быть ленивым, разрешите себе ничего не делать и находится целый день дома.
Разрешите себе отдохнуть».
Поклонники восхитились сексуальностью Квитковой, рассыпавшись в комплиментах:
«Идеальная».
«Ну вы красотка».
«Вау, какое фото».
«Такая женственная».
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