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В одном халате: Даша Квиткова засветила обнаженные ножки

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Победительница «Холостяка» Даша Квиткова поделилась с подписчиками пикантным фото.

Даша Квиткова засветила обнаженные ножки
Даша Квиткова засветила обнаженные ножки
instagram.com/kvittkova

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Супруга Никиты Добрынина, Даша Квиткова, на своей странице в Инстаграм опубликовала сексуальный снимок. На черно-белом кадре девушка предстала в одном халате, который накинула на голое тело. Домашний наряд едва прикрыл грудь Даши, обнажив стройные ноги. Под публикацией звездная жена призналась, что ее организм дал сбой из-за бешеного ритма жизни, и она прервала съемку, чтобы отдохнуть дома.

Звездная жена посоветовала миллионной армии подписчиков не находиться в постоянной погоне за чем-то, а восстанавливать силы, когда этого потребует организм:

«Поэтому если вы чувствуете, что вам тоже нужна остановка, сделайте её.
Разрешите себе быть ленивым, разрешите себе ничего не делать и находится целый день дома.
Разрешите себе отдохнуть».

Поклонники восхитились сексуальностью Квитковой, рассыпавшись в комплиментах:

«Идеальная».

«Ну вы красотка».

«Вау, какое фото».

«Такая женственная».

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Теги: Даша Квиткова, фото, личная жизнь звезд
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Источник: ivonа bigmir)net

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