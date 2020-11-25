Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с подписчиками осенним снимком.

Леся Никитюк предрекла скорый локдаун instagram.com/lesia_nikituk

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Популярная телезвезда Леся Никитюк на своей странице в Инстаграм опубликовала милые фото. На кадрах знаменитость позирует в длинном платье, коротенькой шубке и ботинках. Стильный образ девушка дополнила легкими волнами на волосах, нежным макияжем и сумочкой, которую держит в руке. Под публикацией Леся посоветовала фанатам наслаждаться погодой и больше времени проводить на улице, поскольку скоро снова введут жесткий карантин:

«Что ж, скоро локдаун... А пока красиво наряжаемся и гуляем по свежему воздуху!»

Поклонники решили сконцентрироваться на хорошем, поэтому оценили стильный облик Леси, рассыпавшись в комплиментах:

«Нежный и стильный образ». «Прям очень крутая». «Как всегда на высоте». «Ну прям богиня, очень идет этот образ». «Красивая какая». «Боже, Леся, ты невероятная».

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