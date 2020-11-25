Леся Никитюк предрекла скорый локдаун
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Популярная телезвезда Леся Никитюк на своей странице в Инстаграм опубликовала милые фото. На кадрах знаменитость позирует в длинном платье, коротенькой шубке и ботинках. Стильный образ девушка дополнила легкими волнами на волосах, нежным макияжем и сумочкой, которую держит в руке. Под публикацией Леся посоветовала фанатам наслаждаться погодой и больше времени проводить на улице, поскольку скоро снова введут жесткий карантин:
«Что ж, скоро локдаун... А пока красиво наряжаемся и гуляем по свежему воздуху!»
Поклонники решили сконцентрироваться на хорошем, поэтому оценили стильный облик Леси, рассыпавшись в комплиментах:
«Нежный и стильный образ».
«Прям очень крутая».
«Как всегда на высоте».
«Ну прям богиня, очень идет этот образ».
«Красивая какая».
«Боже, Леся, ты невероятная».
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