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Леся Никитюк предрекла скорый локдаун

Комментариев: 2
Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с подписчиками осенним снимком.

Леся Никитюк предрекла скорый локдаун
Леся Никитюк предрекла скорый локдаун
instagram.com/lesia_nikituk

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Популярная телезвезда Леся Никитюк на своей странице в Инстаграм опубликовала милые фото. На кадрах знаменитость позирует в длинном платье, коротенькой шубке и ботинках. Стильный образ девушка дополнила легкими волнами на волосах, нежным макияжем и сумочкой, которую держит в руке. Под публикацией Леся посоветовала фанатам наслаждаться погодой и больше времени проводить на улице, поскольку скоро снова введут жесткий карантин:

«Что ж, скоро локдаун... А пока красиво наряжаемся и гуляем по свежему воздуху!»

Поклонники решили сконцентрироваться на хорошем, поэтому оценили стильный облик Леси, рассыпавшись в комплиментах:

«Нежный и стильный образ».

«Прям очень крутая».

«Как всегда на высоте».

«Ну прям богиня, очень идет этот образ».

«Красивая какая».

«Боже, Леся, ты невероятная».

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Теги: Леся Никитюк, телеведущая, фото, личная жизнь звезд
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Источник: ivоna bigmir)net

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Комментариев (2)
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Нинізосереджений    25.11.2020, 20:27
Оценка:  -22
Нинізосереджений
Це і так всім відомо.Наступний рік буде найскладнійшим за останню
чверть століття.
гость  (аноним)  25.11.2020, 20:25
Оценка:  +1
гость
Дожились. Теперь у нас престарелые проститутки, о локдауне вещуют.
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