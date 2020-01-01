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Анна Седокова публично призналась в чувствах молодому мужу

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Украинская певица Анна Седокова поделилась с подписчиками семейным видео.

Анна Седокова публично призналась в чувствах молодому мужу
Анна Седокова публично призналась в чувствах молодому мужу
instagram.com/annasedokova

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Популярная исполнительница Анна Седокова на своей странице в Инстаграм опубликовала видео с тренировки мужа. На кадре 28-летний баскетболист Янис Тимма отрабатывал броски, неустанно забрасывая мяч в корзину. А в это время 37-летняя Седокова сняла на видео процесс тренировки возлюбленного. Под публикацией артистка призналась, что гордится своим мужем:

«Если ты иногда сомневаешься в себе, то знай я в тебе никогда @janis.timma 💛💙».

Также певица отметила, что тренироваться Тимма решил в свой выходной, а она решила его поддержать и поехала с ним. Анна призналась, что очень дорожит семьей, поэтому старается проводить максимум времени вместе с близкими.

Поклонники восхитились звездной парой, и рассыпались в комплиментах:

«100% Самая лучшая поддержка это семьи супруги и деток😊».

«Берегите Яниса».

«Очень круто!»

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Теги: Анна Седокова, певица, муж, семья, личная жизнь звезд
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Источник: ivоna bigmir)net

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