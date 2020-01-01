Украинская певица Анна Седокова поделилась с подписчиками семейным видео.

Анна Седокова публично призналась в чувствах молодому мужу instagram.com/annasedokova

Читай также: «Богиня этикета»: Ольга Фреймут показала, как правильно нужно есть бургер

Популярная исполнительница Анна Седокова на своей странице в Инстаграм опубликовала видео с тренировки мужа. На кадре 28-летний баскетболист Янис Тимма отрабатывал броски, неустанно забрасывая мяч в корзину. А в это время 37-летняя Седокова сняла на видео процесс тренировки возлюбленного. Под публикацией артистка призналась, что гордится своим мужем:

«Если ты иногда сомневаешься в себе, то знай я в тебе никогда @janis.timma 💛💙».

Также певица отметила, что тренироваться Тимма решил в свой выходной, а она решила его поддержать и поехала с ним. Анна призналась, что очень дорожит семьей, поэтому старается проводить максимум времени вместе с близкими.

Поклонники восхитились звездной парой, и рассыпались в комплиментах:

«100% Самая лучшая поддержка это семьи супруги и деток😊». «Берегите Яниса». «Очень круто!»

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.