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«Мурашки по коже»: Настя Каменских поделилась очень личным видео

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Украинская певица Настя Каменских поделилась с подписчиками своим творчеством.

Настя Каменских поделилась очень личным видео
Настя Каменских поделилась очень личным видео
instagram.com/kamenskux

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Популярная исполнительница Настя Каменских на своей странице в Инстаграм опубликовала видео, где показала, как происходила запись ее новой песни. На кадрах знаменитость исполняет чувственную композицию в домашней студии, под руководством своего мужа и продюсера Потапа. Артистка спела небольшой отрывок песни, после чего они с Потапом прослушали его, и продюсер предрек успех этой песне.

Под публикацией Каменских рассказала, о чем ее новая композиция:

«Песня «Vibe» о самых глубинных ощущениях, о женских переживаниях, когда каждая клеточка тела разрывается от счастливой и страстной любви. Поэтому в ней столько чувственных вибраций. Именно того вайба, о котором я пою для вас 😘».

Поклонники признались, что ждут с нетерпением премьеру новой песни, и восхитились талантом Насти, осыпав ее комплиментами:

«Видео очень уютное, домашнее, хочется побольше такого. Ждем песню и клип, чувствуем, будет бомба».

«Как красиивоо. Это будет хит, как и все песни».

«У меня мурашки по коже, чудо песни».

«Ваша пара, ваша любовь прекрасна».

«Боже, как трогательно! Спасибо, что делишься с нами такими моментами».

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Теги: Настя Каменских, певица, видео, личная жизнь звезд, новая песня
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Источник: ivоna bigmir)net

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