«Мурашки по коже»: Настя Каменских поделилась очень личным видео

Украинская певица Настя Каменских поделилась с подписчиками своим творчеством.

Настя Каменских поделилась очень личным видео instagram.com/kamenskux

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Популярная исполнительница Настя Каменских на своей странице в Инстаграм опубликовала видео, где показала, как происходила запись ее новой песни. На кадрах знаменитость исполняет чувственную композицию в домашней студии, под руководством своего мужа и продюсера Потапа. Артистка спела небольшой отрывок песни, после чего они с Потапом прослушали его, и продюсер предрек успех этой песне.

Под публикацией Каменских рассказала, о чем ее новая композиция:

«Песня «Vibe» о самых глубинных ощущениях, о женских переживаниях, когда каждая клеточка тела разрывается от счастливой и страстной любви. Поэтому в ней столько чувственных вибраций. Именно того вайба, о котором я пою для вас 😘».

Поклонники признались, что ждут с нетерпением премьеру новой песни, и восхитились талантом Насти, осыпав ее комплиментами:

«Видео очень уютное, домашнее, хочется побольше такого. Ждем песню и клип, чувствуем, будет бомба». «Как красиивоо. Это будет хит, как и все песни». «У меня мурашки по коже, чудо песни». «Ваша пара, ваша любовь прекрасна». «Боже, как трогательно! Спасибо, что делишься с нами такими моментами».

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