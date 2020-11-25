«Пора признаться на всю страну»: Слава Каминская засветилась в объятиях холостяка
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Популярная исполнительница Слава Каминская на своей странице в Инстаграм опубликовала романтическое видео. На кадрах знаменитость обнимается с участником шоу «Холостяк» Сергеем Мельником. Судя по всему, видео было снято за кулисами проекта «Танці з зірками», в котором они принимали участие. Однако, глядя на их взгляды, нежные прикосновения и улыбки на лицах, поклонники решили, что между парой что-то большее, чем дружба.
Сама Каминская подписала видеоролик так:
«Правда не в сети, а видео красивое 🙈😂 поэтому оно здесь 😜».
Не смог оставить без внимания трогательный видеоролик и Сергей Мельник, написав в комментариях:
«Ты так долго скрывала? Пора признаться на всю страну!)… что нет у тебя друга, лучше меня!) и никто тебя Так не поддерживал в Танцах)».
Несмотря на очевидные дружеские отношения, поклонники разглядели искру между Сергеем и Славой:
«Глаза влюбленные».
«Надеюсь, вы пара».
«Какие же вы красивые! Как будто созданы друг для друга! Две половинки!»
«Боже, нежнятина».
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