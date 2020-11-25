Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

«Пора признаться на всю страну»: Слава Каминская засветилась в объятиях холостяка

Комментариев: 1
Украинская певица Слава Каминская поделилась с подписчиками милым видео.

Слава Каминская засветилась в объятиях холостяка
Слава Каминская засветилась в объятиях холостяка
instagram.com/babaslavka

Читай также: «Танцуй, когда старый»: Лилия Ребрик показала страстный танец с мужем

Популярная исполнительница Слава Каминская на своей странице в Инстаграм опубликовала романтическое видео. На кадрах знаменитость обнимается с участником шоу «Холостяк» Сергеем Мельником.  Судя по всему, видео было снято за кулисами проекта «Танці з зірками», в котором они принимали участие. Однако, глядя на их взгляды, нежные прикосновения и улыбки на лицах, поклонники решили, что между парой что-то большее, чем дружба.

Сама Каминская подписала видеоролик так:

«Правда не в сети, а видео красивое 🙈😂 поэтому оно здесь 😜».

Не смог оставить без внимания трогательный видеоролик и Сергей Мельник, написав в комментариях:

«Ты так долго скрывала? Пора признаться на всю страну!)… что нет у тебя друга, лучше меня!) и никто тебя Так не поддерживал в Танцах)».

Несмотря на очевидные дружеские отношения, поклонники разглядели искру между Сергеем и Славой:

«Глаза влюбленные».

«Надеюсь, вы пара».

«Какие же вы красивые! Как будто созданы друг для друга! Две половинки!»

«Боже, нежнятина».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Слава Каминская, певица, видео, Сергей Мельник, личная жизнь звезд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
oca  (аноним)  25.11.2020, 09:35
Оценка:  0
oca
А как же гимнастка?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь