«Пора признаться на всю страну»: Слава Каминская засветилась в объятиях холостяка

Украинская певица Слава Каминская поделилась с подписчиками милым видео.

Слава Каминская засветилась в объятиях холостяка instagram.com/babaslavka

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Популярная исполнительница Слава Каминская на своей странице в Инстаграм опубликовала романтическое видео. На кадрах знаменитость обнимается с участником шоу «Холостяк» Сергеем Мельником. Судя по всему, видео было снято за кулисами проекта «Танці з зірками», в котором они принимали участие. Однако, глядя на их взгляды, нежные прикосновения и улыбки на лицах, поклонники решили, что между парой что-то большее, чем дружба.

Сама Каминская подписала видеоролик так:

«Правда не в сети, а видео красивое 🙈😂 поэтому оно здесь 😜».

Не смог оставить без внимания трогательный видеоролик и Сергей Мельник, написав в комментариях:

«Ты так долго скрывала? Пора признаться на всю страну!)… что нет у тебя друга, лучше меня!) и никто тебя Так не поддерживал в Танцах)».

Несмотря на очевидные дружеские отношения, поклонники разглядели искру между Сергеем и Славой:

«Глаза влюбленные». «Надеюсь, вы пара». «Какие же вы красивые! Как будто созданы друг для друга! Две половинки!» «Боже, нежнятина».

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