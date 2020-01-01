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«Длинноногая мадам»: похудевшая Светлана Лобода поразила своей фигурой

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Украинская певица Светлана Лобода поделилась с подписчиками очередным фото.

Похудевшая Светлана Лобода поразила своей фигурой
Похудевшая Светлана Лобода поразила своей фигурой
instagram.com/lobodaofficial

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Популярная исполнительница Светлана Лобода на своей странице в Инстаграм опубликовала эффектные фото. На кадрах знаменитость позирует в черном комбинезоне на одно плечо. Обтягивающий наряд подчеркивает стройную фигуру артистки, а удачный ракурс делает ноги певицы еще длиннее. Образ звезда дополнила широким ремнем, босоножками на шпильке и золотистой сумочкой. Волосы Лобода распустила, а макияж сделала сдержанным.

Под публикацией певица призналась, что в декабре порадует фанатов новой песней и клипом:

«А как бы хотелось сейчас ввысь и в бескрайнее небо 😇
уже скоро ...полетим🚀🚀
#newSong
#newVideo
#December ☀».

Поклонники восхитились стройностью любимой исполнительницы, и отметили, что с нетерпением ждут премьеру новой песни:

«Ногам нет конца и края 😍вы бесподобны».

«Ваши необыкновенные синглы стоят всех ожиданий... 😍 ждём релиза)».

«Длинноногая мадам».

«Мать, ты похудела что ли?»

«Очень красивые длинные стройные ножки».

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Теги: Светлана Лобода, певица, фото, личная жизнь звезд
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Источник: ivonа bigmir)net

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