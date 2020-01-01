«Длинноногая мадам»: похудевшая Светлана Лобода поразила своей фигурой
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Популярная исполнительница Светлана Лобода на своей странице в Инстаграм опубликовала эффектные фото. На кадрах знаменитость позирует в черном комбинезоне на одно плечо. Обтягивающий наряд подчеркивает стройную фигуру артистки, а удачный ракурс делает ноги певицы еще длиннее. Образ звезда дополнила широким ремнем, босоножками на шпильке и золотистой сумочкой. Волосы Лобода распустила, а макияж сделала сдержанным.
Под публикацией певица призналась, что в декабре порадует фанатов новой песней и клипом:
«А как бы хотелось сейчас ввысь и в бескрайнее небо 😇
уже скоро ...полетим🚀🚀
#newSong
#newVideo
#December ☀».
Поклонники восхитились стройностью любимой исполнительницы, и отметили, что с нетерпением ждут премьеру новой песни:
«Ногам нет конца и края 😍вы бесподобны».
«Ваши необыкновенные синглы стоят всех ожиданий... 😍 ждём релиза)».
«Длинноногая мадам».
«Мать, ты похудела что ли?»
«Очень красивые длинные стройные ножки».
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