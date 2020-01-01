«Длинноногая мадам»: похудевшая Светлана Лобода поразила своей фигурой

Украинская певица Светлана Лобода поделилась с подписчиками очередным фото.

Похудевшая Светлана Лобода поразила своей фигурой instagram.com/lobodaofficial

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Популярная исполнительница Светлана Лобода на своей странице в Инстаграм опубликовала эффектные фото. На кадрах знаменитость позирует в черном комбинезоне на одно плечо. Обтягивающий наряд подчеркивает стройную фигуру артистки, а удачный ракурс делает ноги певицы еще длиннее. Образ звезда дополнила широким ремнем, босоножками на шпильке и золотистой сумочкой. Волосы Лобода распустила, а макияж сделала сдержанным.

Под публикацией певица призналась, что в декабре порадует фанатов новой песней и клипом:

«А как бы хотелось сейчас ввысь и в бескрайнее небо 😇

уже скоро ...полетим🚀🚀

#newSong

#newVideo

#December ☀».

Поклонники восхитились стройностью любимой исполнительницы, и отметили, что с нетерпением ждут премьеру новой песни:

«Ногам нет конца и края 😍вы бесподобны». «Ваши необыкновенные синглы стоят всех ожиданий... 😍 ждём релиза)». «Длинноногая мадам». «Мать, ты похудела что ли?» «Очень красивые длинные стройные ножки».

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