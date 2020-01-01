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«На это смотреть больно»: Оля Полякова показала, как снимает линзы

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Украинская певица Оля Полякова поделилась с подписчиками личным видео.

Оля Полякова показала, как снимает линзы
Оля Полякова показала, как снимает линзы
instagram.com/polyakovamusic

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Популярная исполнительница Оля Полякова на своей странице в Инстаграм опубликовала видео, где предстала без макияжа и с голубыми линзами на глазах. Знаменитость обратилась за советом к своим поклонникам, потому что у нее не получалось извлечь линзы из глаз самостоятельно:

«Короче, ребята, эти долбанные глаза никак нельзя вынуть. Я не знаю, как это делать».

На помощь к артистке пришли ассистенты, которые попытались снять линзы. Только в четыре руки удалось это сделать. После чего Полякова призналась, что больше никогда не будет экспериментировать со своей внешностью.

Поклонники отметили, что это малоприятное зрелище, и поддержали певицу в комментариях:

«На это смотреть даже больно».

«Кошмар, я думала Оля и ослепнет».

«Олечка, аж до слез. Ты нам еще нужна. Береги себя».

«Молодец, ты это выдержала».

«Это жесть».

«Я и сама прослезилась, но это было смешно».

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Теги: Оля Полякова, певица, видео, личная жизнь звезд
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Источник: ivonа bigmir)net

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