«На это смотреть больно»: Оля Полякова показала, как снимает линзы
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Популярная исполнительница Оля Полякова на своей странице в Инстаграм опубликовала видео, где предстала без макияжа и с голубыми линзами на глазах. Знаменитость обратилась за советом к своим поклонникам, потому что у нее не получалось извлечь линзы из глаз самостоятельно:
«Короче, ребята, эти долбанные глаза никак нельзя вынуть. Я не знаю, как это делать».
На помощь к артистке пришли ассистенты, которые попытались снять линзы. Только в четыре руки удалось это сделать. После чего Полякова призналась, что больше никогда не будет экспериментировать со своей внешностью.
Поклонники отметили, что это малоприятное зрелище, и поддержали певицу в комментариях:
«На это смотреть даже больно».
«Кошмар, я думала Оля и ослепнет».
«Олечка, аж до слез. Ты нам еще нужна. Береги себя».
«Молодец, ты это выдержала».
«Это жесть».
«Я и сама прослезилась, но это было смешно».
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