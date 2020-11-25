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«Богиня этикета»: Ольга Фреймут показала, как правильно нужно есть бургер

Комментариев: 4
Украинская журналистка Ольга Фреймут поделилась с подписчиками полезным советом.

Ольга Фреймут показала, как правильно нужно есть бургер
Ольга Фреймут показала, как правильно нужно есть бургер
instagram.com/freimutolia

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Популярная телеведущая Ольга Фреймут на своей странице в Инстаграм опубликовала видео, где показала, как правильно нужно есть бургер. На кадре знаменитость предстала в нежном платье, с распущенными волосами и нежным макияжем. Сидя за столом, Ольга аккуратно разрезала лакомство пополам, отставила нож и начала кушать одну часть бургера. По словам, телезвезды именно так правильно кушать фастфуд:

«Як правильно їсти бургер? Брати в обидві руки і кусати? Ні. Бургер розрізаємо навпіл. Прибори відкладаємо.Беремо половинку - і їмо».

Постоянная рубрика «Этикет с Фреймут» на странице личного блога Ольги вызывает интерес не только со стороны подписчиков, но и со стороны знаменитостей. Некоторые звезды шоу-бизнеса снимают пародии на видео Фреймут, которая, по их мнению, рассказывает очевидные вещи.

Однако поклонники благодарят Ольгу за ценные советы, осыпая ее комплиментами в комментариях:

«Люблю ваши советы! Приятного аппетита».

«Обожаю ваши советы».

«Спасибо! Очень полезный совет!»

«Какая вы волшебная!»

«Богиня этикета».

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Теги: Ольга Фреймут, телеведущая, видео, личная жизнь звезд
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (4)
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Василий-Пупкин    25.11.2020, 12:49
Оценка:  0
Василий-Пупкин
rнида
Василий-Пупкин    25.11.2020, 12:48
Оценка:  0
Василий-Пупкин
я хотел бы узнать как правильно какать
гость  (аноним)  25.11.2020, 12:46
Оценка:  +1
гость
пусть покажет как надо правильно гадить, Малышева показывала, но я не рассмотрел.
гость  (аноним)  25.11.2020, 12:27
Оценка:  0
гость
ЧмоооооооО
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