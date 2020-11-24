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«Это не ваше»: Машу Ефросинину раскритиковали за попытку быть ближе к молодежи

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Украинская телеведущая Маша Ефросинина поделилась с подписчиками молодежным видео.

Машу Ефросинину раскритиковали за попытку быть ближе к молодежи
Машу Ефросинину раскритиковали за попытку быть ближе к молодежи
instagram.com/mashaefrosinina

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Популярная телеведущая Маша Ефросинина на своей странице в Инстаграм опубликовала видео, где рассказала о правильных пищевых привычках. На кадре знаменитость предстала в синем блестящем платье, и в популярном для молодежи формате рассказала о правильном питании. Подобные короткие видео записывают дети на платформе Tiktok, которая стала невероятно популярной среди подростков.

Под публикацией Маша призвала свою аудиторию вести здоровой образ жизни:

«Нет человека, который хотя бы раз не решал начать новую жизнь с понедельника:) Ну, новую прям жизнь- это задача со звёздочкой! А вот вычеркнуть из обихода пару своих вредных привычек - с понедельника вполне по силам!»

Однако не все поклонники оценили стремление Ефросининой быть ближе к новому поколению:

«По-моему Tiktok - не ваше».

«Тикток явно не ваше».

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Теги: Маша Ефросинина, телеведущая, видео, личная жизнь звезд
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Источник: ivоna bigmir)net

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Oleg13    24.11.2020, 09:15
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